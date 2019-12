In Wernburg regt sich Widerstand

Die Wasserver- und Abwasserentsorgung gehört zu den Pflichtaufgaben der Kommunen. Der Zweckverband Wasser und Abwasser Orla (ZWA) erledigt diese Aufgaben im Auftrag fast aller Kommunen in der Region, so auch für Wernburg. Seit zwei Jahren schließt der ZWA die Gemeinde Schritt für Schritt an die zentrale Kläranlage in Pößneck an. Am Wernburger Ortsausgang in Richtung Bahren werden ab dem kommenden Jahr unter anderem 30 Grundstücke mit Anschlüssen versorgt, was die Eigner allerdings zwingt, zusätzliche private Pumpwerke errichten zu lassen. Das verursacht Kosten von einigen tausend Euro pro Haus. Und das stößt den Familien natürlich sauer auf. Mit einem Schreiben wandten sich die betroffenen Wernburger unter anderem an den ZWA-Vorsitzenden Ralf Weiße. Schließlich traf man sich am Mittwochabend im großen Kreis zum Gespräch.

Über zweieinhalb Stunden wurden zum Teil heftige Diskussionen geführt. Unter anderem beklagten die geladenen Wernburger ein Informationsdefizit, welches ein früheres Eingreifen der Bewohner ermöglicht hätte, wie Uwe Oldenburg findet. Er spricht für viele Betroffene stellvertretend und initiierte das sogenannte Widerspruchsschreiben. Er will prüfen, ob er eine Bürgerinitiative gegen die Baupläne des ZWA gründen kann. Notfalls soll auch juristisch gegen die Entscheidung des Zweckverbandes vorgegangen werden. Man sammele bereits Geld für einen Anwalt, sagte Oldenburg am Rande der Veranstaltung. Er und viele andere fühlten sich nicht gehört, man habe über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden.

„Mir erschließt sich nicht der Sinn, warum wir bergab pumpen müssen“, so Oldenburg. Volkmar Göschka, Werkleiter des ZWA, kann das Unverständnis nachvollziehen. Denn das natürliche Gefälle ist unbestreitbar da. „Wir haben aber ein Problem: Das Hauptrohr in der Schleizer Straße wird von einem Bach gekreuzt. Das Rohr liegt nicht in der richtigen Höhe, um einen freien Fall der Abwässer zu ermöglichen“, erklärte er. Im Zuge der Sanierung des Bauwerks wurde mit Blick in die Zukunft zwar ein Leerrohr unter dem Bachlauf eingebracht, allerdings etwa ein Meter zu hoch. Manch einer sprach in der Versammlung von Planungsfehlern.

Dem widersprach Göschka. Die ersten Planungen stammten aus den frühen 1990ern. Auf deren Grundlage fuße der Einbau des Rohres, Man habe es damals einfach nicht besser gewusst. Uwe Silge, ZWA-Bereichsleiter Abwasser, ergänzte, dass man das existierende Rohr in der Schleizer Straße tiefer hätte legen müssen, um auf eine Vielzahl privater Pumpstationen verzichten zu können. Das sei damals wie heute jedoch erst mit einem ungleich aufwendigeren Einsatz realisierbar. Denn Wernburg liegt auf massivem Felsgestein, dass hatte am anderen Ende der Gemeinde bereits zu massiven Problemen beim Bau geführt (OTZ vom 25. August 2018).

Diese Möglichkeit spiegelt auch einer der drei Varianten wieder, die der Ingenieur Thomas Schlüter vom Ingenieurbüro VTU aus Gera den Einwohnern vorstellte. Das fast pumpenfreie Bauvorhaben koste insgesamt – private Investitionen mit eingerechnet – etwa 860.000 Euro, so die Schätzung Schlüters. Sie sei vom finanziellen Aufwand her mit einer anderen Variante vergleichbar: Nahe der Brücke könnte auch eine zentrale Pumpstation für die Abwässer errichtet werden, die ebenfalls etliche private Pumpwerke überflüssig mache – ohne das bereits liegende Rohr tiefer zu verlegen. Das wird verständlicherweise von den Einwohnern favorisiert. Der private Anteil sei allerdings kaum geringer, glaubt man der Vergleichsrechnung.

Mehr als 200.000 Euro weniger kostet die bereits beantragte und genehmigte Variante mit den privaten Pumpstationen, an der sich die Wernburger reiben. Die Technik koste um die 3000 Euro, Stromanschlüsse, Erdarbeiten nicht mit eingeschlossen. Das stelle die meisten vor ein nicht unerhebliches finanzielles Problem, wie zu hören war. Aber: Weil es die kostengünstigste Variante ist, gibt das Land Thüringen Fördermittel hinzu, ohne die die Baumaßnahme nicht möglich sei, so Göschka.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass es günstiger sein soll, wenn jeder eine Hebeanlage baut, statt einer gemeinsamen“, sagte ein Anwohner. Die Vergleichsrechnungen sollten nochmals überprüft werden, regte er an. Diesen Hinweis nahm Uwe Oldenburg aus der Einwohnerversammlungen mit.