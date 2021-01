Irgendwas-Pakete des Freizeitzentrums Pößneck gehen in neue Runde

Die „Eine-Woche-Irgendwas für Zuhause“- Pakete des Freizeitzentrums Pößneck gehen in eine weitere Runde. Im vergangenen Jahr erfreute sich die Aktion regen Interesses, bei der in einem Paket für sieben Tage verschiedene Aktivitäten vorbereitet wurden. „Die Leute haben nachgefragt, ob man wieder Irgendwas-Pakete bestellen kann. Das hat uns gefreut, daher machen wir das gerne und haben uns wieder etwas ausgedacht“, sagt Monique Termer, Koordinatorin des mobilen Teams des Freizeitzentrums.

Passend zur Jahreszeit werden dieses Mal winterliche Themen in den Paketen aufgegriffen. „Es werden wieder viele unterschiedliche Sachen dabei sein, etwas zum Basteln, Nachdenken, zum Kreativwerden und auch für die Bewegung“, verrät Monique Termer. Enthalten sein werden entsprechende Anleitungen, Ideen und Materialien. „In den nächsten drei Wochen wird es die Pakete zu den winterlichen Themen geben. Danach wollen wir in eine weitere Runde gehen und das Thema Fasching aufgreifen. Dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Das hängt auch davon ab, wie die Pakete nachgefragt werden“, so Monique Termer.

Pakete können immer bis Mittwoch angefragt werden



Wer Interesse an einem „Eine-Woche-Irgendwas für Zuhause“-Paket hat, kann telefonisch unter 03647/41 45 77, per E-Mail an familienzentrum@fzz-poessneck.de oder über die Facebook-Seite zum Familienzentrum Pößneck Kontakt aufnehmen. Immer bis zum Mittwoch einer Woche können die Pakete angefragt werden, donnerstags werden diese gepackt und sind dann freitags fertig. „Für Familien bis zu drei Personen kosten die Pakete 3 Euro, für jede weitere Person kommen jeweils 2 Euro hinzu. Abgeholt werden können sie im Freizeitzentrum, werden in einem Umkreis von 15 Kilometern gebracht oder auch gegen einen Aufpreis verschickt“, sagt Monique Termer.