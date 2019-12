Das Schützenhaus in Pößneck.

„Irish Christmas“ im Pößnecker Schützenhaus

Am 20. Dezember wird zum „Irish Christmas“ ins Pößnecker Schützenhaus eingeladen. Mit Folk von der grünen Insel und Celtic Pop gastieren The Reel Chicks – beziehungsweise die Schwestern Katie und Mary O’Reel.

„Charakteristisch sind ihre Arrangements, die bekannte Pop-Songs mit traditionellen irischen Melodien verbinden“, heißt es in der Einladung zu diesem Konzert. „Sowohl die Melancholie als auch die raue Seele der irischen Pub-Kultur bringen The Reel Chicks in ihrer Musik zum Ausdruck.“