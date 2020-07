Pößneck/Triptis/Neustadt an der Orla. Trotz der noch bestehenden Einschränkungen werden Angebote für Kinder und Jugendliche organisiert. Wir haben nachgefragt, was auf dem Plan steht.

Jugendhäuser im Orlatal fangen Ferien gut ab

Nachdem die Jugendhäuser jüngst wieder öffnen durften, stehen sie jetzt mit verschiedenen Aktionen für die Sommerferienzeit in den Startlöchern. Dafür öffnen die Bildungswerk Blitz-Häuser in Pößneck, Neustadt an der Orla und Triptis.

Vor allem sollen die Ferienveranstaltungen auch lehrreich und nützlich für die Kinder sein. Den Auftakt bildet in Pößneck beispielsweise am Montag, 20. Juli, die Aktion „Wir machen die Fahrräder fit“, wobei auch die Bedeutungen von Verkehrszeichen aufgefrischt werden sollen. Dabei helfen Pößnecker Polizisten, wie der Jugendarbeiter Willy Jobst mitteilt. Anschließend wird sich, wie der Titel der Veranstaltung vermuten lässt, ein Mitarbeiter eines Fahrradgeschäfts in Pößneck die Räder der Kids ansehen und – wenn nötig – kleinere Reparaturen vornehmen. Mit den aufpolierten Fahrrädern und dem aufgefrischten Wissen wird am Folgetag eine Fahrradtour nach Saalfeld unternommen.

Hoch hinaus am Fels in Döbritz

Am Mittwoch können die Kinder gemeinsam mit Teilnehmern aus dem Jugendhaus in Neustadt den Kletterwald Koala in Pößneck besuchen. Am Folgetag kann auch hierbei wieder neu erlerntes Wissen vertieft werden, denn dann wird mit Profis am Felsen in Döbritz geklettert.

Graffitikunst ist ein Teil des Hip-Hop-Workshops. Foto: Jugendhaus Blitz

Beendet wird die erste Woche mit einem Besuch des Weißen Turms in Pößneck und einer anschließenden Stadtrallye, bei der die Kids via Audioguide losziehen und Rätsel lösen.

Insektenhotel und Samenbomben

Ein weiterer Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist ein Ausflug ins Artenschutzzentrum sowie in den Naturlehrgarten Ranis. Selbstgebastelte Samenbomben dürfen dann mit nach Hause genommen werden. Die neu gewonnenen Erkenntnisse werden am nächsten Tag genutzt, um ein Insektenhotel zu bauen.

„Unser Highlight wird sicherlich die Hip Hop Woche. Es wird diesmal gleich zwei Workshops an und in der Rosentalhalle geben“, kündigt Willy Jobst an. In der Tanzgruppe wird mit einem Tänzer aus Erfurt trainiert. „Eine Woche lang zeigt er, worauf es beim Hip Hop ankommt. Mit einer breiten Palette von Stilen und Figuren macht er die Kids fit für den Auftritt am Ende der Woche.“

Graffiti als Bühnenbild

In der Graffitigruppe wird das Bühnenbild für den Auftritt gestaltet. Auch dabei zeigt ein Profi das Handwerkszeug eines Graffitikünstlers und wie man damit umgeht. „Zusätzlich gestalten die Teilnehmenden ihr ganz eigenes Werk welches sie mit nach Hause nehmen“, so Jobst.

Das Jugendhaus in Triptis ist in den letzten drei Ferienwochen geöffnet. Highlights sind dort ab Mitte August unter anderem ein Ausflug zur Talsperre nach Zeulenroda, wobei Baden und Bootfahren auf dem Plan stehen. Außerdem stehen ein Ausflug in den Freizeitpark „Belantis“ auf dem Programm sowie eine Siebdruck-Aktion und eine Fahrradtour zu einem See.

Von Grillen bis zu Geocaching

In Neustadt an der Orla wird auf jeder Ferienwoche ein anderer Schwerpunkt liegen. Klettern und Grillen stehen in der ersten Woche im Vordergrund. Weiter geht es mit Do-it-yourself-Angeboten, Bowling und Minigolf in der zweiten Woche, bevor Geocaching und Sommerkino angeboten werden. Turniertage stehen im weiteren Verlauf als Ferienangebote zur Verfügung, Strandspiele, Übernachtungen im Jugendhaus und und Lagerfeuer wechseln sich mit einem Fahrradparcours und weiteren Angeboten, wie sie auch an den anderen Standorten stattfinden, ab.

Weitere Angebote, Kosten und Anmeldungen bei Willy Jobst: jobst@bildungswerk-blitz.de.