Kabel, Telefonkasten und Bewegungsmelder gestohlen – Und trickreich vertuscht

In den vergangenen Tagen entwendeten noch unbekannte Täter aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Turmstraße in Pößneck mehrere Meter Telefonleitung, einen Telefonkasten und einen Bewegungsmelder. Das meldet die Polizei am Mittwoch.

Wahrscheinlich um das Fehlen des Telefonkastens zu verbergen, sei die Stelle mit weißer Wandfarbe überstrichen worden, schreibt die Polizei.

Der Wert der gestohlenen Sachen und der Sachschaden betragen jeweils ca. 1000 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

