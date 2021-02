Kapitänleutnant und Reichswehrminister: Kandidatur von Volker Ludwig um Amt des Krölpaer Bürgermeisters sorgt für Aufsehen

Volker Ludwig im vergangenen Jahr während eines Termins in seiner Eigenschaft als Schafzüchter

Der Wahlausschuss der Einheitsgemeinde Krölpa hat beide Bewerber zur turnusmäßigen Bürgermeisterwahl vom 28. März zugelassen. Man wird sich vor Ort also zwischen dem wieder antretenden Amtsinhaber Jonas Chudasch (Freie Wählergemeinschaft Krölpa) und seinem Herausforderer, dem Einzelbewerber Volker Ludwig, entscheiden müssen. Beide Kandidaten wurden nach Prüfung der Unterlagen und insbesondere der Unterstützungsunterschriften für Ludwig am Dienstagabend am Ende einer unspektakulären 25-minütigen Sitzung einstimmig bestätigt.