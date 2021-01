Auf viele Schaulustige am Straßenrand müssen die Neustädter Narren in diesem Jahr verzichten.

Karneval in Neustadt: Miniatur-Umzug im Internet

Schweren Herzens hat die Karnevalgesellschaft Duhlendorf ihre Veranstaltungen für die 67. Session ausgesetzt, darunter auch den traditionellen Karnevalsumzug, den größten in Ostthüringen.

Da Narren jedoch bekanntermaßen ein kreatives Völkchen sind, haben sich die Duhlendorfer etwas einfallen lassen, um einen Karnevalsumzug auch in Zeiten von Corona möglich zu machen: Sie riefen zu einer Miniatur-Variante auf. Bei dieser sind, wie bei der großen auch, ausgefallene Wagen und Fußgruppen gesucht, nur eben im kleinen Format.

18 Wagen und 15 Fußgruppen

Die Idee stieß auf offene Ohren, dem Aufruf der Duhlendorfer wurde gefolgt. „Wir haben 23 Rückmeldungen bekommen, insgesamt 33 Bilder – also 18 Wagen und 15 Fußgruppen – werden dabei sein. Wir sind positiv überrascht und sehr zufrieden, weil wir gar nicht damit gerechnet haben, dass sich so viele beteiligen“, so Vizepräsident Jan Müller.

Teilnehmen werden neben fast allen Gruppen der Karnevalsgesellschaft unter anderem auch der Faschingsclub Crispendorf, die Schlossnarren aus Oppurg, der Carnevalsclub Molbitz und die „Tramps von der Orl“.

„Wir haben auch einen neuen Umzugsteilnehmer. Es hat sich eine Privatperson aus Kahla angemeldet. Da sind wir schon gespannt“, sagt Müller. Die gestalteten Gefährte und Puppen werden aufgebaut und in Fotos und Film festgehalten, um sie der Öffentlichkeit zu präsentieren und zumindest etwas Karnevalsstimmung zu verbreiten.

Schaufensterwettbewerb geplant

Am Faschingssonntag, 14. Februar, wird der Miniatur-Umzug um 14 Uhr online gestellt und kann auf der Internetseite der Karnevalgesellschaft sowie auf Facebook und Instagram angeschaut werden. Zudem wird es auch wieder den Schaufensterwettbewerb geben. Insgesamt 17 Auslagen in der Innenstadt werden geschmückt und können ab 12. Februar für etwa drei Wochen bestaunt werden.