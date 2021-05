Kartoffeln aus Bahren für Bahren: Verein organisiert gemeinsam Projekt

Bahren. Unter dem Motto „Kartoffeln aus Bahren für Bahren“ wurden auf einem Feld bei Bahren Kartoffeln nach althergebrachter Weise gelegt.

„Alles richtig gemacht!”, sagten sich die Mitglieder des Vereines Bahren-Dorf der Generationen am Dienstag angesichts des einsetzenden Dauerregens. Zuvor wurde ein seit längerer Zeit geplantes, witterungs- und coronabedingt wiederholt verschobenes Projekt in die Tat umgesetzt. Unter dem Motto „Kartoffeln aus Bahren für Bahren“ wurden auf einem Feld in der Nähe des Dorfes unter fachkundiger Anleitung Kartoffeln nach althergebrachter Weise gelegt.

In die Hände hatten Lutz Albert-Büttner, Uwe Schwenke und Jerome Ludwig gespuckt. Den notwendigen Acker stellte Einwohner Reinhard Freund zur Verfügung. Im Herbst soll mit der gemeinsamen Kartoffelernte eine angemessene Feier zum zehnjährigen Bestehen des 2010 gegründeten rührigen Dorfvereines in der Gemeinde Peuschen nachgeholt werden.