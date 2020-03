Pößneck. Der Frühjahrsputz in Pößneck findet nicht statt. Die Stadt will allerdings private Initiativen unterstützen.

Kein öffentlicher Frühjahrsputz in Pößneck

Der öffentliche Frühjahrsputz in Pößneck, der im jüngsten „Pößnecker Stadtanzeiger“ für den 4. April angekündigt wurde, findet nicht statt.

Private Initiativen seien unter Einhaltung der aktuellen Allgemeinverfügungen und bei Beachtung des Eigenschutzes trotzdem willkommen. Das teilte am Dienstag der städtische Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel mit.

Sollten einzelne Bürger also wie in den vergangenen Jahren freiwillig bestimmte öffentliche Bereiche in ihrem Wohnumfeld aufräumen wollen, dann sollte man sich unter Telefon 03647/500263 mit dem Ordnungsamt absprechen.

Unter dieser Nummer könne beispielsweise die zeitnahe Entsorgung des eingesammelten Abfalls vereinbart werden. Außerdem leiht der städtische Bauhof bei Bedarf etwa Müllgreifer aus.