Neustadt / Saalfeld. Am Donnerstag gab es in Saalfeld und Neustadt gleich zwei Fälle, bei denen die Polizei von versuchten Übergriffen auf Kindern berichtete. Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen.

Kein Zusammenhang bei Übergriffen auf Kinder

Doch zwischen den Fällen gibt es laut Polizei keinen Zusammenhang. Ein Mann soll Donnerstagnachmittag einen Sechsjährigen in Saalfeld auf einem Spielplatz angesprochen haben. Dann soll der Mann den Jungen gepackt und zum Mitkommen aufgefordert haben. Nur weil der Junge den Mann biss, konnte der Junge wegrennen. Die Polizei kontrollierte noch am selben Abend den Tatverdächtigen.

Ebenfalls Donnerstag soll in Neustadt/Orla am Gamsenteich ein Unbekannter einen Elfjährigen versucht haben, in ein Auto zu stoßen. Der Junge habe sich jedoch befreien können und eine genaue Täterbeschreibung geliefert. Mitte September wurde schließlich ein Fall aus Berga gemeldet, bei dem ein Mann ein neunjähriges Kind in einem Auto mitnehmen wollte. Das Kind rannte nach Hause.

In Neustadt gibt es laut Polizei bislang keine Zeugen und keine weiteren Hinweise auf den Täter. Zudem hätten sich widersprüchliche Hinweise bei den Ermittlungen ergeben, sagte eine Polizeisprecherin. Sie verweist darauf, dass häufig nach Veröffentlichung eines „entsprechenden Sachverhaltes“ ähnliche Vorfälle gemeldet werden bzw. auch nachdem die Polizei Kinder oder Anwohner sensibilisiert. Trotzdem sollen weiter verdächtige Beobachtungen am Gamsenteich gemeldet werden.