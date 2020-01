Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinderfasching des CCP in Pößneck-Ost

Der Carneval Club Pößneck veranstaltet am Samstag, 25. Januar, seinen diesjährigen Kinderfasching. Familien sind mit ihrem Nachwuchs in der Turnhalle der Grundschule in Pößneck-Ost willkommen. Die tollsten Kostüme werden mit kleinen Überraschungen prämiert. Beginn ist um 15.11 Uhr, Einlass ist ab 14.30 Uhr.

Den Carnevalclub Pößneck gibt es seit 1982. Foto: Marius Koity

Das Motto des bunten Nachmittages wie auch der gesamten Session lautet „Der Zirkus kommt in die Stadt! Schaut, was der CCP zu bieten hat!“. Das Unterhaltungsprogramm in der Regie der CCP-Präsidentin Marion Kunz bestreiten neben den vereinseigenen Gruppen der beliebte Clown Libbi.

Am 1. Februar lädt der CCP zum Faschingstanz ins Kulturhaus Peuschen ein. Beginn ist in diesem Fall 19.11 Uhr, Einlass ab 18.11 Uhr.

Am 23. Februar wird sich der CCP an Ostthüringens größtem Karnevalsumzug in Neustadt beteiligen, am Tag danach am Pößnecker Rosenmontagsumzug.