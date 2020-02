Zum Kinderfasching im Grünen Baum in Oppurg wurde getanzt, was das Zeug hält.

Kinderfasching in Oppurg voller Erfolg

Das vergangene Wochenende bedeutet für die Oppurger Schlossnarren in ihrer 30. Session Stress pur: Narrenparty-Deluxe am Freitagabend, Samstag unterstützten sie die Molbitzer und Raniser bei ihren Veranstaltungen und am Sonntag tobten sich die Kids im Grünen Baum in Oppurg zum Kinderfasching aus. In heimischen Gefilden ertönte immer wieder der Schlachtruf: „Upplich Helau!“

Während die Eltern bekanntermaßen nur am Rand sitzen, zumeist ohne Kostüm, dreht sich alles nur um die Mädchen und Jungen, die Pommes und Gummibärchen kauend, Bonbons fangend und Polonaise tanzend sich pudelwohl fühlten. Ein Mischung aus Tänzen von Jugend- und Kindergruppen der Schlossnarren und befreundeter Vereine aus Schlettwein und Neustadt und den zum Mitmachen animierenden Einlagen versüßten den vergnüglichen Nachmittag für alle.

Zum Schluss gab es leckere Mini-Pfannkuchen und die Prämierung der schönsten Kostüme. Nun bereiten sich alle großen und kleinen Faschingsfreunde auf den Neustädter Umzug vor.