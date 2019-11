In Ostthüringen soll eine Klärschlammverbrennungsanlage gebaut werden. Das war in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla in Pößneck zu hören.

Um eine solche Anlage soll sich ein noch zu bildender „Zweckverband zur kommunalen Klärschlammverwertung Thüringen“ kümmern. Die Verbandsversammlung von Orlawasser hat mit großer Mehrheit beschlossen, die neue Körperschaft mit zu gründen.

Die Klärschlamm-Organisation wollen 26 thüringische Wasser/Abwasser-Zweckverbände mit etwa 1,1 Millionen Einwohnern und 52 Kläranlagen in ihren Gebieten aus der Taufe heben. Das soll Mitte 2020 erfolgen und bis dahin dürften weitere Zweckverbände auf den längst fahrenden Zug aufspringen, schätzte Orlawasser-Werkleiter Volkmar Göschka in seinem Referat ein.

Entsorgungskosten explodieren

Hintergrund dieses seit mehreren Jahren vorbereiteten Schulterschlusses seien explodierende Kosten im Bereich der Klärschlammentsorgung. „Ziel ist es, die Gebühren langfristig im Griff zu haben“, betonte der Verbandsvorsitzende und Neustädter Bürgermeister Ralf Weiße (BfN). Binnen weniger Jahre hätten sich die Kosten vermehrfacht. Die Klärschlammentsorgungskosten sind Bestandteil der Abwassergebühr.

Klärschlamm kann in der Landwirtschaft kaum noch bis gar nicht mehr als Dünger eingesetzt werden. Foto: Ingo Wagner / dpa

Mit der Inbetriebnahme der Klärschlammverbrennungsanlage sei in etwa zehn Jahren zu rechnen. Zwischen 2020 und 2026 soll das Projekt in jeder Hinsicht vorbereitet, anschließend soll bis 2029 gebaut werden.

Derzeit wird von einer kreditfinanzierten 36-Millionen-Euro-Investition ausgegangen. Die Baukosten sollen später über den Klärschlammentsorgungspreis refinanziert werden. Eventuelle Fördermittel könnten die Belastung der Abwassergebührenzahler senken.

Es wäre das erste reine Klärschlammverbrennungswerk in Thüringen, sagte Göschka auf Nachfrage dieser Zeitung. Derzeit werde ein bestimmtes Kontingent an Rückständen aus der Abwasseraufbereitung in der Müllverbrennungsanlage Zella-Mehlis verfeuert, ansonsten werde der Klärschlamm weitgehend in benachbarte Bundesländer verbracht.

Am sinnvollsten wäre eigentlich eine vom Land geführte Initiative, meinte Göschka. Die Regierung ziehe es aber vor, die Klärschlamm-Frage dem Markt zu überlassen. Deshalb habe man Wege der Selbsthilfe gesucht, die in den neuen Zweckverband und die Verbrennungsanlage münden.

Standort an der Autobahn

Der günstigste Standort hierfür liege, bisherigen Untersuchungen zufolge, in Ostthüringen. Konkret würden sich die drei entlang der Autobahn A9 liegende Gewerbegebiete im Bereich Jena/Hermsdorfer Kreuz anbieten, die von ihrem Glück wohl noch nichts wissen.

Die thermische Verwertung soll passgenau für die Bedürfnisse der Klärschlamm-Zweckverbandsgründungsmitglieder mit einer Kapazitätsreserve von vielleicht zehn Prozent gebaut werden. Demnach sollen in der geplanten Anlage jährlich um die 84.000 Tonnen entwässerter Rückstände verfeuert werden, was wiederum gut die Hälfte der in Thüringen anfallenden Masse darstelle.

Das letzte Wort sei allerdings noch nicht gesprochen. Denn westsächsische Wasser/Abwasser-Zweckverbände würden sich mit ähnlichen Gedanken herumtragen und möglicherweise werde es eine länderübergreifende Zusammenarbeit geben, um die Kosten auf noch breitere Schultern zu verteilen.

Für die Verbrennung ihres Klärschlamms sollen die beteiligten Zweckverbände etwa 102 Euro pro Tonne bezahlen, wobei hier die heutigen Bau- und Transportpreise betrachtet sind. Zurzeit würden private Entsorger mitunter bis zu 200 Euro verlangen und bekommen.

Verschärftes Umweltrecht

Hauptursache dieser Entwicklung sei ein verschärftes Umweltrecht. So dürfe Klärschlamm seit 2005 nicht mehr deponiert und seit der jüngsten Änderung der Düngemittelverordnung von 2017 kaum noch bis gar nicht mehr an die Landwirtschaft abgegeben werden. Langfristig seien weitere „Überraschungen des Gesetzgebers“, so Göschka, nicht auszuschließen.

Die Verbrennung sei ein vom Bund vorgegebener Entsorgungsweg. Klärschlämme könnten in eigens hierfür konzipierten Anlagen mit oder ohne energetische Verwertung, unter Umständen aber auch in Kohlekraft- und Zementwerken verfeuert werden.

Ostthüringen sei in der Klärschlamm-Kooperation besonders stark, fast geschlossen vertreten, hieß es. Zweckverbände wie Jenawasser und Mittleres Elstertal Gera würden eine führende Rolle spielen. Alle drei Wasser/Abwasser-Zweckverbände des Saale-Orla-Kreises seien dabei. Die Gemeindewerke Krölpa müssen und werden sich nicht anschließen, teilten sie auf Anfrage mit.

Als in der Orlawasser-Verbandsversammlung der Beschluss über die Bildung des Klärschlamm-Zweckverbandes zu treffen war, stimmten die Vertreter der Gemeinden Kospoda, Langenorla, Lausnitz/N. und Wilhelmsdorf mit Enthaltung. Der Langenorlaer Bürgermeister Lars Fröhlich (parteilos) äußerte sich verwundert darüber, dass die Verbandsräte jetzt erst über ein so weitreichendes Projekt informiert werden.