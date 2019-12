Für das Ökumenische Adventskonzert vom 14. Dezember in Pößneck wird intensiv geprobt.

Pößneck. 70 Sängerinnen und Sänger erfüllen am Abend des 14. Dezember die Pößnecker Stadtkirche mit ihren Stimmen.

Klassische Weihnachtslieder im neuen Gewand

Für den Samstag, 14. Dezember, um 17 Uhr wird ein Ökumenisches Adventskonzert in Pößneck vorbereitet. Es wird in der Stadtkirche zu erleben sein. Organisator ist der Ökumenische Arbeitskreis Pößneck. „Beteiligt sind alle hiesigen Kirchgemeinden und so singen und musizieren die Kantorei Pößneck, das Ensemble Neue Töne, der Kirchenchor der katholischen Kirche Pößneck/Ranis sowie der Chor der neuapostolischen Kirche Rockendorf“, teilt Matthias Creutzberg mit. Die Orgel spielen Hartmut Jahn und Cornelius Hofmann aus Pößneck.

„Musikalisch schlägt das Programm eine Brücke von traditionellen Adventsliedern bis hin zu klassischen Weihnachtsliedern im neuen Gewand“, sagt Creutzberg. „Höhepunkt des Abends ist der gemeinsame Chor aller beteiligten 70 Sängerinnen und Sängern, die unter anderem Händels ‘Joy to the world’ zu Gehör bringen.“ Das bunte Programm adventlicher Lieder am dritten Adventswochenende werde eine hervorragende Einstimmung auf Weihnachten sein, sind sich die Veranstalter sicher.

Mitglieder im Ökumenischen Arbeitskreis Pößneck sind die evangelische Kirche, die katholische Kirche, die Landeskirchliche Gemeinschaft, die neuapostolische Kirche Rockendorf und der Mittendrin e. V. aus Pößneck. Neben den jährlichen Ökumenischen Gebetswochen, zu welchen wieder vom 11. bis 25. Januar eingeladen wird, und dem jährlichen Open-Air-Gottesdienst zum Stadtfest auf dem Pößnecker Marktplatz, ist das nun zum zweiten mal stattfindende Ökumenische Adventskonzert ein weiteres gemeinsames Projekt der Pößnecker Christen.