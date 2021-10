Kleindembach: Straße nach Jena ist wieder frei

Firma Bauer baggert in Kleindembach in der Langendembacher Straße.

Langenorla. Bauarbeiten am Wasser- und Abwassernetz in Kleindembach für den nächsten Abschnitt haben begonnen.

Ein paar Tage früher als geplant können Durchreisende, Pendler und Anwohner aufatmen, denn die Vollsperrung der Jenaer Straße in Kleindembach ist aufgehoben. Die Mitarbeiter des Walschlebener Bauunternehmens Bauer arbeiten im Auftrag des Zweckverbands Wasser und Abwasser Orla, um Wasser- und Abwasserrohre zu verlegen. Die Medien sind in der Straße und die Deckschicht ist drauf, jetzt rollt der Verkehr wieder in beide Richtungen.

Eine Bauampel regelt noch zeitweise den Verkehr auf der Umleitungsstrecke in Richtung Langendembach. Denn der nächste Bauabschnitt zum Anschluss von weiteren Grundstücken ans Abwassernetz zwischen der Einmündung Langendembacher in die Jenaer Straße und der kleinen Holzbrücke in Kleindembach hat begonnen. Deshalb ist die Straße ist seit etwa eineinhalb Wochen vollgesperrt. Der Verkehr in Richtung des Sackgassendorfs Langendembach rollt bekanntermaßen am Friedhof und dem ehemaligen Sportplatz entlang und weiter die Behelfsumleitung wieder hinab über die kleine Brücke. Die Ampel ist nun nicht mehr per Zeitschaltuhr, sondern per Bedarf geschaltet, wie der Polier der Firma Bauer, Sebastian Rudolph, sagt.

„Wir verlegen einen Schmutzwasserkanal, erneuern die Trinkwasserleitung und legen ein Leerrohr“, so der Polier. Er erklärt zu Letztgenanntem: „Damit dann auch irgendwann mal ein Glasfaserkabel nach Langendembach gelegt werden kann.“ Etwa 20 Hausanschlüsse werden im aktuellen Bauabschnitt, der etwa 300 Meter lang ist, geschaffen. Bis Mitte November will man fertig sein. So dass noch bis kurz vor Weihnachten der dritte Teil der diesjährigen Baumaßnahme beendet werden kann. So wird zwischen der Brücke und der Kläranlage für das Wohngebiet, die gleichsam zurückgebaut wird, die Langendembacher Straße gesperrt. Die Umleitung führt durchs Heideland. Die jetzige Umfahrung verliert damit an Bedeutung und wird außer Betrieb gesetzt.