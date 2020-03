Klöße zum Mitnehmen, bitte! – Pößnecker Gaststätte liefert nun aus

„In so einer Situation muss man flexibel sein, wenn man die Möglichkeit dazu hat", sagt Tobias Koch, Inhaber von Vaters Gaststätte in Pößneck. Am Wochenende begann er damit, seine Gäste außer Haus mit Klößen und Co. zu versorgen, wenn er schon keine Gäste mehr empfangen darf. (Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog)

Am Freitag begann er damit. Seine erste Bilanz: „Es war ein gutes Wochenende.“ Auch gerade der Sonntag läuft sehr gut – der Thüringer will auch in Krisenzeiten eben nicht auf seine Klöße verzichten. Und hilft damit den Gastwirten vor Ort. „Die Pößnecker sind toll, sie machen wirklich mit und das macht uns letztlich auch sehr zufrieden“, sagt der Betreiber.

Außer-Haus-Service von Freitag bis Sonntag

Viele ältere Menschen, auch diejenigen, die sonst am Wochenende gern ausgehen, zählen zu seiner Bestellkundschaft. Etliche davon sind ohnehin seine Stammkunden. Von Freitag bis Sonntag, von 11 bis 14 Uhr, bietet er den Außer-Haus-Service an – mit der Option, dass auch geliefert werden kann. „Abends auf Wunsch, aber noch gehört es nicht zur festen Zeit“, ergänzt er.

„Auch in dieser schweren Zeit möchten wir für sie da sein“, steht auf einem Schild am Eingang der Gaststätte. Samstagnachmittag, gegen halb drei, verlässt er mit seiner Frau Kathrin und Sohn Raphael das Haus. Am Sonntag geht es weiter – alle Mahlzeiten sind für diesen Tag ausverkauft. „Auch Ostern ist jetzt schon sehr gefragt. Da haben wir viele Bestellungen und es ist nur noch wenig übrig.“

Auch im Ratskeller in Pößneck setzt man auf die Thüringer Küche. Wie die beiden Betreiberinnen Angela Schwirz-Angres und Andrea Barth erzählen, versuchen sie bereits seit vergangener Woche so das Geschäft weiter am Laufen zu halten – ein Lernprozess, in den sie sich gerade Stück für Stück einfinden müssen, dabei aber neben lernfähig vor allem eines sind: dankbar.

Sie wollen durchhalten

Gleich zu Beginn halfen Freunde beim Verteilen der Karten, auf denen die Mittagsgerichte mit Preisen und Kontakt vermerkt sind. Und nun sind auch all diejenigen Helfer, die dieses Angebot annehmen. „Es sind viele Stammgäste dabei, die uns auch einfach unterstützen wollen in dieser schweren Zeit“, sagt Andrea Barth. „Dafür wollen wir danke sagen!“

Täglich von 11 und 14 Uhr sind es auch hier Klöße, die immer gehen. Zwei Mal um die Mittagszeit versuchen sie alle Auslieferungen unter einen Hut zu bekommen. Die Wochenenden laufen gut, so die jüngste Erfahrung. Unter der Woche ist noch Luft nach oben. Das Angebot wollen sie dennoch nicht einschränken – auch, weil die Lager voll sind. „Die Waren sind ja alle bezahlt“, erklären sie.

Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. „Wir haben alles beantragt was geht“, sagt Angela Schwirz-Angres. „Für kleine Selbstständige ist es sehr schwer sich durch die Unterlagen dafür zu kämpfen“, meint ihre Mitstreiterin. Unkompliziert sei anders, sind sich beide einig.

Sie wollen durchhalten. Bestärkt werden sie durch Gäste, die mitunter von weiter weg nach Pößneck kommen, um sich Essen abzuholen. „Heute hatten wir ein Paar aus Weimar da. Sie nahmen sich etwas mit und aßen es draußen auf einer Bank in der Sonne. Danach kamen sie noch einmal herein und nahmen sich etwas für abends mit“, sagt Andrea Barth.

Ein Vorteil: „Wir kennen inzwischen durch die Auslieferungen viel mehr Straßen in Pößneck und Umgebung“, sagt Andrea Barth und witzelt: „Nach Corona können wir dann Taxifahrer werden.“