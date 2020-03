Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verwaltungsgemeinschaft Oppurg auf dem Prüfstand

Die Gebietsreform ist längst vom Tisch, doch seit Kurzem flammt die Diskussion um die Gründung einer Landgemeinde unter den 13 Mitgliedern der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oppurg wieder auf. Das hat auch einen Grund: Bernd Klimesch will aus gesundheitlichen Gründen seinen Vorsitz in den nächsten Monaten abgeben. Seine Amtszeit dauert noch bis November 2022 an.

Bernd Klimesch steht der Verwaltungs­gemeinschaft seit ihrer Gründung 1994 vor. Er hatte schon zum Ablauf seiner vergangenen Amtszeit, zum 9. November 2016, seinen Rückzug angekündigt, sich dann aber von seinen Bürgermeistern überzeugen lassen, um ein weiteres sechsjähriges Mandat zu kandidieren, das ihm dann nach einem zwar rechtskonformen, aber ungewöhnlichen Vorgang anvertraut wurde. Die Gemeindeoberhäupter wollten damals, in den stürmischen Gemeindegebietsreformzeiten, von einem erfahrenen Mann ihres Vertrauens vertreten werden. Nachfolgersuche wird wohl lange dauern In einer nicht-öffentlichen Bürgermeisterberatung habe man jüngst festgestellt, dass die Möglichkeit bestehe, ab dem Ausscheiden von Klimesch bis zur Neubesetzung des Amtes über die Verwaltungsstruktur nicht nur nachzudenken, sondern sie sogar zu verändern. Das gehe aus der Thüringer Kommunalordnung hervor. Wenn das Datum für Klimeschs Tätigkeitsende feststeht, könne man sofort die Ausschreibung für den Posten im Thüringer Staatsanzeiger veröffentlichen, so Günter Brüsch, der Zweite Vorsitzende der VG. Es sei ein längeres Prozedere zu erwarten, bis ein neuer VG-Chef die Geschäfte übernehmen könne. Landgemeinde statt Ortsteil einer benachbarten Stadt Jede der 13 Gemeinden ist angehalten, Position zu beziehen: Will man die VG noch oder doch eine Alternative? Bodelwitz war wohl jüngst die erste Gemeinde, die das öffentlich diskutierte. Man kam zum Ergebnis, dass man als Gemeinde grundsätzlich weiter zur VG halte und diese so lange wie möglich erhalten will. Allerdings, wenn die Kommunen aus finanziellen Gründen bis zum Bankrott ausbluten, wie es am Beispiel Bucha zu sehen gewesen sei, könnte das VG-Konstrukt unhaltbar werden. Die Gefahr sei realer denn je, hört man wieder verstärkt von verschiedenen Seiten. Dann bliebe nur die Fusion mit einer benachbarten Stadt wie Pößneck oder Neustadt – freilich unter der Aufgabe jedweder Selbstständigkeit – oder die Bildung einer Landgemeinde, bei der zwar eine große Mitsprache und -bestimmung der einzelnen Gemeinden weiter existiert, allerdings unter der Führung eines einzigen Bürgermeisters. In Bodelwitz verständigten sich die Gemeinderatsmitglieder darauf, falls die Verwaltungsgemeinschaft in Zukunft zerbrechen sollte, eine Landgemeinde zu gründen. Die Diskussion sei ein Plan B, um den ländlichen Charakter verwaltungstechnisch zu erhalten. Grundsätzlich zufrieden mit der jetzigen Situation „Grundsätzlich sind wir mit der Arbeit der Verwaltungsgemeinschaft sehr zufrieden“, sagt die Bodelwitzer Bürgermeisterin Katja Staps. Derzeit sehe sie und der Rat keine Gründe, die VG gegen eine Landgemeinde zu tauschen, stellte sie klar. Günter Brüsch meint auch, dass er nichts Negatives finden könne, was die Aufgabe der VG rechtfertigen könne. „Mit dem derzeitigen Personal sind wir gut aufgestellt“, sagt er und ergänzt: „Die VG-Umlage ist gering. Andernorts ist sie doppelt so hoch.“