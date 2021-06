Köthnitz bei Neustadt: OTZ-Gewinnerin will Reisegutschein für eine Auszeit in der Heimat nutzen

Neustadt-Köthnitz. Karola Spindler hat zur vierteljährlichen Unternehmenswahl der OTZ ihre Stimme abgegeben – und gleich Glück gehabt

„Als ich gesehen habe, dass Doreen dabei ist, habe ich sofort den Coupon ausgefüllt und weggeschickt! Und jetzt habe ich 250 Euro gewonnen! Einfach so!“ Karola Spindler aus Köthnitz bei Neustadt staunt und staunt.

Die Buchhalterin eines mittelständischen Unternehmens liest die eine oder andere Folge unserer montäglichen Serie „Unternehmen in Ostthüringen“ und in der Unternehmenswahl der OTZ-Leser für die Firmen, die im ersten Quartal 2021 vorgestellt wurden, stimmte sie für die Patisserie von Doreen Bergmann aus Stelzendorf bei Zeulenroda-Triebes ab. Während die Konditorei den Leserpreis gewann, fischte die Glücksfee Spindlers Postkarte aus dem Coupon-Berg für den Teilnehmerpreis aus. Am Wochenende nahm sie nun auf dem Spielplatz in Köthnitz und im Beisein einiger ihrer Enkelkinder den dazugehörigen 250-Euro-Reisegutschein entgegen. Mit diesem würde Karola Spindler am liebsten eine Auszeit für sie und ihren Schatz in einem der neuen Ferienhäuser am Zeulenrodaer Meer buchen.

Da wäre auch ihre Lieblings-Patisserie nicht weit. „Ich bin dort jedes Mal fasziniert vom Ambiente, es ist so ganz anders“, schwärmt Spindler. Und dann die „kreativen Torten“ von Doreen Bergmann! Die müsse man einmal probiert haben!

Die OTZ hat Karola Spindler „schon immer, seit Volkswacht-Zeiten“ im Haus. Das Abo habe sie quasi von ihrem Vater geerbt. Am meisten sei sie an den regionalen Nachrichten interessiert. „Im Lokalteil lese ich ziemlich alles, beginnend bei den Geburtstagen“, sagt sie. Die eine oder andere Entwicklung im Orlatal würde durchaus eine kritischere Begleitung vertragen, meint sie. Außerdem hat sie einen Vorschlag für eine der nächsten Folgen der Serie „Unternehmen in Ostthüringen“: „Stellen Sie da doch mal die Matrak aus Wenigenauma vor!“ Die Mitarbeiter dieses landwirtschaftlichen Dienstleisters seien von Oberfranken über Ostthüringen bis Westsachen unterwegs.