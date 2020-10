Ich benutze die Bundesstraße 281 seit mehr als 20 Jahren als Weg zur Arbeit. Ich kenne die Zeiten, als die Ampeln an der Schmitze in Triptis, am Hotel in Neustadt oder am Chauseehaus in Pößneck die termingebundene Berufspendler- und Journalistenseele so richtig auf die Folter gespannt haben.

Ruckartig, mit jeder Ortsumgehung und zuletzt mit der Fahrbahnverbreiterung in Höhe Neunhofen, wurde die Fahrerei immer wieder ein bisschen flüssiger, angenehmer, sicherer. Ob es allerdings jemals eine längere Zeit ohne halbseitige Sperrungen auf den gut 30 Kilometern durchs Orla- und Kotschautal zwischen Mittelpöllnitz und Rockendorf gab, weiß ich nicht. Ich würde es nicht beschwören. In manchem Stau habe ich mich gefragt, ob das B vor der 281 nicht eher für Baustelle steht. Das ist nicht böse gemeint. Die Ingenieure der Straßenbauverwaltung gehen sicher nicht mit dem Vorsatz auf Arbeit, die Benutzer der B 281 mal wieder zu ärgern. Es kommt hier nur der – wie ich denke berechtigte – Wunsch eines normalen Bürgers und Steuerzahlers zum Ausdruck, dass unsere Straßen länger halten. Allerdings, wer weiß, wie nachhaltig das sein wird, was sicher vorschriftsmäßig im November an der Teure gemacht wird. Die Bundesstraße sollte ja, Ankündigungen aus der Zeit um 2015 zufolge, nicht nur von Neustadt-West bis Lausnitz, sondern bis kurz vor Kolba dreispurig gezogen werden. Diese Gedanken sind noch nicht vom Tisch. Die Geduld wird wohl noch oft mitfahren müssen auf der 281 im Orlatal.