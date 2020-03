Kommentar: Krisen im Kopf und in echt

Am Mittwochmorgen musste ich mir am Redaktionstelefon einmal mehr einen Vortrag darüber anhören, dass die jährlichen Grippewellen viel schlimmer seien als das Coronavirus und dass die Regierung doch ganz andere Dinge verfolge als den Schutz der Bevölkerung.

Am Mittwochnachmittag hörte ich in der Pößnecker Fußgängerzone zwei Frauen, wie sie – in ausreichender Entfernung voneinander – die schlechten Nachrichten aus Triptis auswerteten, und eine war über das Virus der Meinung: „Es kommt immer näher!“

Es ist mitunter schräg, wie Leute mit den Gegebenheiten dieser Tage umgehen, wie Tatsachen entweder gegeneinander ausgespielt oder gar nicht wahrgenommen werden.

Mancher will schon immer gewusst haben, dass das so kommt, was wir gerade erleben, und wenn ich dann solch meinungsstarke Zeitgenossen bitte, ihre Behauptungen mit dem echten Namen und Vornamen als Leserbrief bereitzustellen, werden diese ganz still.

So hat mir auch der Anrufer vom Mittwochmorgen nicht verraten, was die Regierung unter dem vermeintlichen Deckmäntelchen des Coronavirus verfolge. Ich denke mal, dass wir trotzdem nicht dumm sterben werden.

Bei der Frau vom Mittwochnachmittag, die der Meinung war, dass das Virus Pößneck noch nicht erreicht habe, frage ich mich hingegen, ob und inwiefern sie in den vergangenen Wochen lokale Informationen an sich ran gelassen hat.

Als Pößneck die traurige Berühmtheit des ersten Corona-Ortes in Thüringen erlangte, bin ich sogar von einem Bekannten aus Südafrika mit der Frage angeschrieben worden, was hier los sei. Die Begebenheit bestätigt nur Beobachtungen, dass etliche Menschen die (neuen) Medien nur zur Unterhaltung nutzen. Gut möglich, dass man dann glücklicher lebt.

Dass die Seuche im Orlatal nun auch eine Seniorenresidenz erreicht hat, ist einfach nur schrecklich. Unwillkürlich haben am Mittwoch viele Menschen an die Tragödie in einem Würzburger Altenheim gedacht, in welchem mittler-weile zehn Corona-Opfer zu be-klagen sind. Ich hoffe sehr, dass uns solche Nachrichten erspart bleiben, dass die alten Leutchen und ihre Betreuer ihren Ausnahmezustand gesund überstehen.

Der Beitrag zum Kommentar: Seniorenresidenz in Triptis nach Corona-Fall unter Quarantäne