Krakelschrift hat zugenommen

Der Tag der Handschrift ist ein Gedenktag - und war bei seiner Einführung 1977 eigentlich vor allem eine Werbekampagne. Gedacht wird am Tag der Handschrift dem Geburtstag von John Hancock am 23. Januar 1737. Er war ein politischer Führer im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, unterzeichnete als Präsident des Kontinentalkongresses als erstes - vermutlich mit einem Federkiel - die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Die US-amerikanische Writing Instrument Association nahm gut 200 Jahre nach Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung den Geburtstag Hancocks zum Anlass, den Tag der Handschrift einzuführen, um die Bedeutung der Handschrift ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Wir sind mit Markus Brink, Deutschlehrer am Gymnasium „Am Weißen Turm“ in Pößneck, zum Thema ins Gespräch gekommen.



1. Herr Brink, ist die Handschrift heutzutage überhaupt noch wichtig?



Ja, die Handschrift ist auch heute noch wichtig. Schüler müssen ja, gerade in den oberen Klassenstufen, noch längere Klausuren mit der Hand schreiben, weil das noch nicht mit Computer oder Tablet möglich ist. Da müssen dann drei, vier Seiten handschriftlich geschrieben werden. Wenn man das nicht gewohnt ist, oder in Druckbuchstaben geschrieben wird, kann es schon mal passieren, dass das Handgelenk schnell weh tut. Daher ist die Handschrift für Schüler aus praktischen Gründen schon wichtig.



2. Wie haben sich Handschriften Ihrer Meinung nach in den vergangenen Jahren verändert?



In der Grundschule wird ja zunächst gelernt, in Druckbuchstaben zu schreiben und dann die Schulausgangsschrift. Manche Schüler kommen allerdings nicht mehr raus, die Druckbuchstaben zu verwenden, wodurch das Schreiben schwerer fällt. Und oft geht es dann auch nicht so schnell.



3. Merken Sie im Schulalltag, dass immer weniger mit der Hand geschrieben wird?



Das ist unterschiedlich. Man merkt teilweise schon, dass das im Privaten nicht mehr so gemacht wird. Ich lege in der Schule Wert darauf, dass die Schüler bei mir auch mal längere Texte mit der Hand schreiben müssen. Manche Kollegen setzen viele Arbeitsblätter im Unterricht ein, da muss natürlich nicht so viel geschrieben werden, weil man nur ausfüllen muss. Und es kommt schon auch mal die Frage, ob das Tafelbild abfotografiert werden kann, um es nicht abschreiben zu müssen. Insgesamt kann man sagen, dass der Anteil der Schüler mit Krakelschrift auf jeden Fall zugenommen hat.