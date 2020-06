Kreissparkasse Saale-Orla reduziert die Zahl ihrer Geschäftsstellen drastisch

Auf der Grünfläche an der Filiale Pößneck-Ost der Kreissparkasse Saale-Orla steht das Tierskulpturenensemble „Bulle und Bär“, ein Symbol fürs Auf und Ab der Finanzmärkte. Die Zeiten für das öffentlich-rechtliche Kreditinstitut (wie auch für andere Banken) sind derzeit eher bärisch, also nicht so gut.