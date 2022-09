Kruzifix und Kreutzbach-Jehmlich-Orgel: Spannender letzter Pößnecker Sonntagsstreifzug der Saison 2022

Pößneck. Zufriedene Besucher sprechen von überraschend vielen Neuigkeiten sowie von Kleinigkeiten, die man übersieht oder nicht einordnen kann.

Noch einmal spannende 90 Minuten erlebten gut 60 interessierte Bürger in und an der Pößnecker Stadtkirche St. Bartholomäus zum fünften und letzten Pößnecker Sonntagsstreifzug der Saison 2022. Am Hauptportal zum Markt wurden sie von drei Fachleuten und den Gestaltern dieses Rundgangs empfangen. Und dieses beeindruckende Portal verrät zugleich die Bauzeit und die Stilepoche der Kirche, die Gotik, denn ab 1350 wurde das Gotteshaus an herausragendem Platz hochgezogen.

Keine Heiligenfiguren

Pfarrer Jörg Reichmann führte die Besucher außen um die Kirche herum und gab prägnant bildhafte Einblicke in die Entstehungszeit. Auch diese Stadtkirche entstand in Etappen, weil ein so großes Bauwerk auch immer eine finanzielle Herausforderung war. So musste also mit Wallfahrten und Spendenaktionen immer wieder neues Geld beschafft werden, und letztlich wurde das Gebäude 1476 fertiggestellt.

Sowohl an der Fassade als auch im Kircheninneren fällt auf, dass es keine Heiligenfiguren und keine pompösen Bemalungen gibt. Ursächlich ist wohl, dass zum einen die Fertigstellung kurz vor der Reformation erfolgte und zum anderen in diesem Zusammenhang bei einem Bilder- und Kirchensturm viel Inventar vernichtet wurde.

Kantor Cornelius Hofmann (Mitte) spricht über den Aufbau der Pfeifen und den Spieltisch der Stadtkirchenorgel. Foto: Helmut R. W. Herrmann / OTZ

Um 1813 begann eine weitere Bauphase. Der Fußboden wurde deutlich abgesenkt, um eine dritte Empore einzubauen, denn die Bevölkerungszahlen stiegen mit der Industrialisierung Pößnecks an.

Reichmann verwies noch auf das wertvollste Einrichtungsstück der Kirche – auf das aus der Gottesackerkirche stammende, aus Lindenholz handgeschnitzte überlebensgroße Kruzifix. Es zeigt einen sehr ausdrucksstarken, leidenden Jesus, der von Gästen und auch Fachleuten immer wieder besonders bestaunt wird.

Wiederholte Umbauten

Die weitere Führung im Kircheninneren übernahm Heimatkundler Karl Ernst, der die immer wieder erfolgten Umbauten im Kirchenschiff erläuterte, teils mit Bildkopien zur Illustration. So tauschte vor allem die Orgel mehrfach ihren Platz, was auch immer eine Neugestaltung des Altarraums zur Folge hatte. Besonders verwies er darauf, dass zwei ehemalige Altarbilder und ein weiteres Gemälde sowie eine prächtige Uhr noch in der Kirche vorhanden sind, die von Künstlern aus Pößneck oder mit Pößnecker Bezug gefertigt wurden.

Als Dritter übernahm Kantor Cornelius Hofmann die Führung und erklärte sein wichtigstes Arbeitswerkzeug, die große Kreutzbach-Jehmlich-Orgel. Ursprünglich 1896 erbaut und zuletzt von 2011 bis 2015 restauriert, zählt sie zu den bedeutendsten romantischen Orgeln Thüringens. Die Register, die Pfeifen, die Hydraulik – alles war zur Bauzeit auf dem neuesten Stand. Bei der Restaurierung wurde dieser Zustand aus Denkmalschutzgründen erhalten, obwohl diese Technik sehr hohe Anforderungen an den Organisten stellt.

Geschichte und Computer

Hofmann erklärte geduldig den Orgelaufbau, ließ die Gäste ins Orgelinnere schauen und auch selbst spielen. Er demonstrierte all die tollen Spielmöglichkeiten des Instruments, die Kombination aus historischem Orgelkörper und modernster Computertechnik, und entließ die Zuschauer verzückt und beeindruckt in den Sonntagnachmittag.

Barbara und Günter Zaake aus Ranis waren von dieser Stadtführung begeistert. Die überraschend viele Neuigkeiten, die Kleinigkeiten, die man übersieht oder nicht einordnen kann, empfanden sie als großen Gewinn. Auch die Aufteilung der Führung unter drei Fachleuten gestaltete die Wissensvermittlung interessanter. Aber vor allem die Erläuterungen und die Virtuosität des Organisten brachte sie zum Staunen – ein sehr gut gelungener Rundgang also!

Diese thematische Führung ist in der Pößnecker Stadtinformation auch für Gruppen buchbar.