Kürbisschau und Kürbiseis in Schöndorf

Schöndorf. Hoffen auf ganz viele Kürbis-Leihgaben

Auf der Schöndorfer Pfarrwiese ist in Kürze zwei Wochen lang eine bunte Kürbisschau erlebbar. Eröffnet wird sie am Sonntag, 26. September, um 14 Uhr.

An den drei Wochenenden sind eine Strohburg und Spiele geplant und am 2. Oktober ein Ponyreiten angedacht. Am darauffolgenden Sonntag, also dem 3. Oktober, wird auch Kürbiseis angeboten. Den Abschluss der bunten Kürbisschau bildet ein Erntedank-Gottesdienst am Sonntag, 10. Oktober, um 13.30 Uhr auf der Kürbiswiese

Wer Kürbisse ausstellen möchte, kann diese als Leihgaben abgeben. Je mehr, desto besser. Gelegenheit dafür ist zwischen dem 22. und dem 24. September, 13 bis 19 Uhr, im Pfarrhaus Schöndorf.

Rückfragen: Telefon 0177/701 820 0

