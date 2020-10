Kürbisschnitzen in Ranis in diesem Jahr mal anders

Das Kürbisfest ist in Ranis Tradition. Jedoch gibt es in diesem Jahr eine Planänderung: „Aufgrund der aktuellen Corona-Lage kann unser Kürbisfest nicht wie geplant stattfinden. Dennoch haben wir uns eine tolle Möglichkeit überlegt, um trotzdem Herbststimmung nach Ranis zu bringen“, kündigt der Verein Mittendrin in Ranis in Zusammenarbeit mit Tegut an.