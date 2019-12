Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kuscheltiere und Kopfhörer für Kinderheimkinder uin Neustadt und Auma

Mit einer Wichtelaktion hat das Neustädter Fitnessstudio Bodyhouse etwa 30 Mädchen und Jungen aus den Kinderheimen Auma und Lichtenau kurz vor Weihnachten eine große Freude bereitet. „Wir hatten diese Aktion erstmals im vergangenen Jahr veranstaltet und sie kam so gut an, dass wir sie nun wiederholt haben, und die Resonanz war überwältigend“, sagte Fitnessstudio-Chef Ralf Mühling am Montag.

„Im November hatten die Kinder fleißig Wunschzettel gebastelt“, berichtet er. „Vom Kuscheltier über Kosmetik bis zu Kopfhörer war alles dabei. Im Nu hatten sich Mitglieder gefunden, die diese Wünsche erfüllen wollten. Nach und nach trudelten dann die liebevoll gepackten Geschenke ein.“ Vor wenigen Tagen wurden sie schließlich an kleine Abordnungen der Kinderheime überreicht.

„Was mich beeindruckt hat, war auch, dass sich die Kinder und Jugendlichen keine großen Sachen, sondern ganz einfache Dinge wie ein Tagebuch oder eine Speicherkarte gewünscht haben, Dinge, für die sie eben kein Geld haben“, sagte Mühling. Er freut sich, dass die Fitnessstudio-Mitglieder „so toll mitgemacht“ haben, dass alle Wünsche erfüllt werden konnten – zumal manche Kinder Weihnachten nicht zu Hause verbringen können.