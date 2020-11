Langenorla. Die Fincke-Orgel in der Dorfkirche St. Blasius soll 2021 restauriert werden.

Es ist immer was zu tun, könnte das Motto der vielen Freiwilligen rund um die Dorfkirche St. Blasius in Langenorla lauten. In diesem Jahr engagierten sich die Mitglieder der Kirchgemeinde mit den Verschönerungen rund um die elf Fenster des Gotteshauses. Die Raniser Bauglaserei Meiner arbeitete die mundgeblasenen Scheiben und deren Einfassungen auf.