Lars Böhme ist der nächste Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oppurg. Sein sechsjähriges Mandat soll er am 1. Dezember antreten.

Ein neuer VG-Chef war zu wählen, weil der langjährige Vorsitzende Bernd Klimesch zum 30. Juni 2020 aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand versetzt wurde. Seit dem 1. Juli amtiert sein Stellvertreter Günter Brüsch, Bürgermeister von Gertewitz.

Zwölf Bewerbungen um die Stelle des hauptamtlichen Vorsitzenden

Nach der Ausschreibung der Vorsitzenden-Stelle seien in Oppurg zwölf Bewerbungen aus Thüringen und Bayern eingegangen, hieß es. Sieben Bewerber hätten die Mindestvoraussetzungen erfüllt und zwei habe man zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Es handelt sich um Lars Böhme, Angestellter der Bundesagentur für Arbeit und Führungskraft im Jobcenter Saale-Orla, und André Jahn, Fachdienstleiter Schulverwaltung im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises.

Die Vorstellungsgespräche fanden im vorgelagerten nichtöffentlichen Teil der Gemeinschaftsversammlung vom Donnerstagabend im Sportlerheim Wernburg statt. In der anschließenden öffentlichen Sitzung, an welcher 23 der 28 Gemeinschaftsvertreter teilnahmen, erhielt Böhme in geheimer Wahl die überragende Mehrheit von 21 Stimmen bei lediglich zwei Stimmen für Jahn. Anders als bei der Vorsitzendenwahl 2016 gab es – laut Brüsch auf Geheiß der Schleizer Kommunalaufsicht – keinerlei öffentliche Vorstellung der beiden Kandidaten.

„Dankedankedanke“ sagte Böhme überwältigt in seiner ersten Stellungnahme als gewählter VG-Vorsitzender. „Dieses klare Votum hat mich sehr überrascht“, sagte er später im Gespräch mit dieser Zeitung. Böhme, 37, ist Raniser und lebt in Pößneck. Vielen Menschen im Orlatal ist er als Fußballer des TSV 1860 Ranis bekannt, seinem Verein dient er auch im Vorstand. Beruflich habe er „Verwaltung sowohl gelernt als auch studiert“, so Böhme. Um eine kommunalpolitische Aufgabe habe er sich erstmals beworben.

„Es war schon immer mein Ziel, etwas für meine Heimatregion zu machen.“

Warum? „Es reizt mich, etwas für die Bürger vor Ort zu erreichen“, antwortete Böhme. „Es war schon immer mein Ziel, etwas für meine Heimatregion zu machen.“

Böhme habe sowohl durch seine Qualifikationen als auch durch seine Vorstellung überzeugt, kommentierte Brüsch. Er freue sich, dass „ein guter Mann“ für die VG-Spitze gefunden worden sei.

Unter den ersten Gratulanten Böhmes war sein Vorgänger. Sowohl Bernd Klimesch als auch sein langjähriger zweiter Stellvertreter Dieter Fröhlich, seit 1990 bis zum 30. April 2020 Bürgermeister von Wernburg, wurden noch einmal beziehungsweise von der Gemeinschaftsversammlung feierlich in den Ruhestand verabschiedet.

Klimesch stand der gemeinsamen Verwaltung der dreizehn VG-Gemeinden bis auf wenige Tage 26 Jahre vor. Nach seiner ersten Wahl am 14. Juli 1994 wurde er vier Mal wiedergewählt. „Wir sind eine gute Verwaltungsgemeinschaft gewesen und das ist ein Verdienst aller Mitwirkenden – Bürgermeister, Gemeinschaftsvertreter, Verwaltungsmitarbeiter“, sagte der 64-Jährige.

Fröhlich war bis zum Ausscheiden aus der Gemeinschaftsversammlung im Frühjahr das letzte Gründungsmitglied der am 8. Oktober 1992 gegründeten VG. So erzählte er, wie die Verwaltungs- ursprünglich nur eine Bürogemeinschaft war. Zweiter Stellvertreter des VG-Chefs war er von 1992 bis 1999 und 2011 bis 2020 – dazwischen gab es diese Funktion nicht. „Wir waren nicht immer einer Meinung, haben aber immer einen gemeinsamen Nenner gefunden“, lautete das Resümee des 69-Jährigen.