Leben und Lieben auf dem Schloss

Den Erhalt des Familienanwesens in Arnshaugk bezeichnet Christoph von Mohl als Herzenssache. Das denkmalgeschützte viele Jahrhunderte alte Gebäudeensemble an der wohl knapp 1000 Jahre alten Burgkapelle, einschließlich des neuen Schlosses sind seit 1889 im Besitz der Familie. „Mein Urgroßvater Ottmar von Mohl hat es damals per Telegramm gekauft“, weiß er. Seither findet sich auch auf dem Gelände eine Familiengrabstätte, auf deren Erhalt der Jurist von Mohl großen Wert legt. Ebenso auf die Sanierung der altehrwürdigen Bausubstanzen. Geplant ist, das Schloss wieder in einen möglichst originalgetreuen Zustand zu versetzen.

„Das ist das letzte Haus, welches noch einer Sanierung harrt“, sagt der seit fast 25 Jahren in Dresden lebende Hamburger. Dach und Fassade bedürfen einer Erneuerung. Ein Gutachten hat der Schlossbesitzer unlängst beauftragen lassen. Von Mohl investierte nach eigenen Angaben 70.000 Euro in die Bedarfsanalyse. Nun hofft er, dass er mit Hilfe von Fördergeldern aus dem Dorferneuerungsprogramm seine Pläne umsetzen kann. Dass der Ortsteil und damit auch private Projekte mit EU-Geldern bedacht werden können, ist gar nicht so unwahrscheinlich.

Christoph von Mohl gehört das Schloss und die Vorburg. Foto: Marcus Cislak

Die geplante Dorferneuerung wird die drei Ortsteile Arnshaugk, Lichtenau und Neunhofen umfassen, wie Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) sagt. Dafür werde momentan ein gemeinschaftliches Entwicklungskonzept erarbeitet, welches bis zum 31. März 2021 eingereicht werden muss. Das gilt als Grundlage zur Aufnahme in das EU-Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums. Zunächst sind kommunale Bauprojekte zur Verschönerung vorgesehen. Arnshaugk betreffende Ideen sind: „Der Platz vor der Burgkapelle, der Platz vor der Durchfahrt, die Straße hinab zum Moderwitzbach. Und dort ein Spielplatz und Park und die Straße in Richtung der Einfamilienhaussiedlung“, wie Weiße aufzählt. Erste Signale seitens der Förderstelle waren positiv, so dass mit der Aufnahme ins Programm im kommenden Herbst gerechnet werden könne. Neben der finanziellen Unterstützung von öffentlichen Baumaßnahmen können auch Private mit Hilfe rechnen. „Zum Beispiel das Schloss von Herrn von Mohl. Eine 30-prozentige Förderung ist möglich“, so das Stadtoberhaupt.

Das Schloss Arnshaugk. Foto: Marcus Cislak

Das stattliche Anwesen im Herzen des historischen Neustädter Ortsteils wird von Gärtnerin Kathrin Albert und Wiegand Rippien bewohnt, bewirtschaftet und erhalten. Sie halten nach Leibeskräften das Haus und die ausgedehnten Grünanlagen in Schuss. Kathrin Albert betreibt eine kleine Vielfalt-Gärtnerei im Schlossgarten und bietet dort Jungpflanzen seltener Arten an: Auberginen, Physalis, Heil- und Wildkräuter, verschiedene Tomaten- und Basilikumsorten, Blumen für den Bauerngarten, essbare Blüten und vieles mehr. „Ich wende das Konzept der Permakultur an, was im Hauptansatz zunächst bedeutet: permanente Kultur. Also permanente Bedeckung des Bodens“, erklärt sie. Dies könne erreicht werden durch geeignete Mischkulturen in relativ dichter, gestaffelter Bepflanzung. Permakultur setze darauf, dass der Mensch die Natur genau beobachten und kennen muss, um sie dann effektiv nutzen zu können. Es gehe vor allem darum, so wenig wie möglich einzugreifen. „Es ist angewandte Kunst“, sagt sie übers Gärtnern.

Büste von Staatswissenschaftler Robert von Mohl (1799-1875) im Schloss. Dessen Sohn Ottmar kaufte 1889 das Arnshaugker Schloss und die dazugehörigen Gebäude und Garten. Foto: Marcus Cislak

Otto von Lobdeburg lebt an der Vorburg. Foto: Marcus Cislak

„Ich bin vor 14 Jahren eingezogen und bin glücklich hier leben zu dürfen“, sagt sie über das Erlebnis in einem Schloss leben zu dürfen. Das ist schon purer Luxus“, sagt sie. Lebensgefährte Wiegand Rippien zog später zu ihr und kümmert sich um alles Handwerkliche rund um das Anwesen. „Wir leben hier deutlich analoger. Es ist schon alternativ, aber auch spartanisch. Man ist ständig in Bewegung, viel an der frischen Luft.“ Es sei eben eine Mischung aus Historie und Luxus, wie er zusammenfasst.

Auch sonst könne sich der Schlossherr nicht über seine Mieter in den angrenzenden Gebäuden wie den ehemaligen Stallungen und der Vorburg beklagen. „Die Bewohner der Häuser haben unterschiedliche Begabungen“, sagt er. Wie zum Beispiel Michael Bernast, Archäologe, Verwalter und Vorsitzender des Vereins Burgkapelle Arnshaugk (OTZ vom 10. November). Zudem auch der Künstler Andreas Martius, welcher kürzlich noch unter dem Titel „Martius - Farben. Formen. Themen“ eine Sonderausstellung im Museums für Stadtgeschichte hatte. Oder der auch als Otto von Lobdeburg bekannte Pfau, der auf dem Hof lebt und das Herz eines jeden Besuchers erfreut.