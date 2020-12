LED-Kerze löst Feuerwehreinsatz aus - Mehrere Verstöße trotz Tarnung festgestellt

Mehrere Verstöße trotz Tarnung festgestellt

Am 30. Dezember gegen 12:15 Uhr stellten Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle in Schleiz, Löhmaer Weg, gleich mehrere Verstöße fest. Zunächst fiel den Beamten das besonders schmutzige hintere amtliche Kennzeichen am Renault auf. Der Grund der absichtlichen Verschmutzung war schnell gefunden. Das Kennzeichen war bereits entstempelt und hatte somit keine Zulassungsplakette mehr. Weiterhin konnte der 34- jährige Fahrer des Renaults keinen Führerschein vorzeigen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Schlussendlich wurde vor Ort noch festgestellt, dass der Renault ohne Pflichtversicherung genutzt worden war. Die Fahrt wurde vor Ort unterbunden. Außerdem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

LED- Kerze löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus

Am 31. Dezember gegen 1:30 Uhr erreichte die Rettungsleitstelle ein Notruf über eine in Flammen stehende Wohnung in Mittelpöllnitz. Als die Feuerwehren Triptis und Mittelpöllnitz sowie die Polizei vor Ort eintrafen, konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. So brannte nicht die Wohnung, sondern lediglich eine batteriebetriebene LED- Stumpenkerze mit realistischem Flammenbild. Nach kurzer Rücksprache mit der 70- jährigen Wohnungsinhaberin und Besitzerin der Kerze verließen die Rettungskräfte den vermeintlichen Brandort wieder.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen