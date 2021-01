Hartmut Büchel spendete in Triptis zum 175. Mal Blut.

Hartmut Büchel kennt sich aus – mit Veranstaltungsorten für die Blutspende, die sich ungefähr 20 bis 30 Kilometer um seinen Wohnort Trockenborn bewegen. „Ich fahr gern mal hier und mal da hin“, erzählt er. Er schätzt, dass er in 50 oder 60 verschiedenen Orten gewesen ist. „Ich mache das gern, weil ich immer wieder andere Leute treffe“, erzählt der 53-Jährige. Auf der Internetseite des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) macht er sich regelmäßig schlau, wo er das nächste Mal hinfahren kann. Weil er in seiner Freizeit Marathon läuft, stimmt er Termine auch danach ab, wann der nächste Lauf stattfindet.

In dieser Woche hatte er sich für Triptis entschieden. Und er hatte einen besonderen Grund zu kommen: Er spendete zum 175. Mal Blut. „Das ist wirklich etwas Besonderes, vor allem in diesem Alter“, erklärt Silvia Preußer, die beim Kreisverband Saale-Orla des DRK für die Blutspende zuständig ist.

Doch Harmut Büchel war seit seiner Lehrzeit als KfZ-Mechaniker in Jena durchschnittlich fünfmal im Jahr zur Blutspende und hat daher schon eine so beachtliche Anzahl vorzuweisen. „Ich versuche immer, die möglichen sechs Mal pro Jahr zu erreichen, einmal habe ich sogar sieben geschafft – das hat keiner gemerkt“, erinnert er sich schmunzelnd. 1985 habe er als Lehrling angefangen, weil man nach der Blutspende den Nachmittag frei bekam. Anschließend war er einfach dabei geblieben. „Ich habe es immer gut vertragen und es ist nun wirklich kein Aufwand“, findet er. Wie schnell man in die Lage kommen kann, das Blut zu brauchen, habe er bei einer Erkrankung seines Vaters erlebt. Daher lebt er noch dem Motto: „Lieber spenden, statt brauchen.“

Für seinen Einsatz bekam er von Silvia Preußer den obligatorischen Präsentkorb überreicht und – weil er es sich besonders gewünscht hatte – auch noch eine Ehrennadel mit der „175“ drauf. Das nächste Ziel ist nun die 200. Spende.