Antrag soll Lkw von Gemeindestraße in Oberoppurg ablenken

Im ländlichen Raum sind die kleinen Gemeinden froh über jeden Meter weniger an Straßen, die sie unterhalten müssen. Sanierungen der dörflichen Lebensadern sind immens teuer. Oft werden sie nur notdürftig geflickt. Um so schlimmer ist es, wenn Hundert-Seelen-Orte von Straßenabstufungen betroffen sind und für Straßen verantwortlich sind, für die zuvor das Land Thüringen zuständig war. Das ist zum Beispiel in Oberoppurg der Fall, aus der Landesstraße L2359 von Daumitsch nach Oppurg wurde rasch eine Gemeindestraße.

Das ist zwar schon seit 2017 so, nur Google Maps, dem gängigen Online-Kartendienst zur Navigation, weiß es bis heute nicht. Etliche Brummi-Fahrer wohl auch nicht, wie Bürgermeister Werner Böhme meint. „Für sie ist die alte Landesstraße nur ein Abkürzung zur Bundesstraße 281.“ Die Kreisstraße führt von Quaschwitz durch Engstellen in Oberoppurg und weiter nach Solkwitz. Von den Gewerbegebieten in Oppurg und Weira kommend quetschen sich täglich etwa „zehn 15 Meter lange Lkw durch Oberoppurg durch“, sagt Böhme. Manch ein Lastwagenfahrer hätte auch schon an Bordsteinen Schäden verursacht oder sich in Kurven festgefahren. Zwei Autos passen kaum aneinander vorbei, geschweige denn Brummis. „Wir bemerken rund um die Schichtwechsel in Weiras Gewerbegebiet einen erhöhten Pendlerverkehr, der sich auch durch einen hohen Geräuschpegel ausdrückt“, so Böhme.

Verkehr über Kreisstraße lenken

Um zumindest den schweren Lastverkehr über die Kreisstraße nach Solkwitz über Nimritz zur Bundesstraße zu lenken, beantragte die Gemeinde vor einigen Wochen ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Zur B281“. Ob und wann es genehmigt wird, sei unklar. „Auch wenn die Bahnunterführung bei Nimritz nicht gerade ideal ist“, wie der Bürgermeister zu bedenken gibt. Und doch sorgt er sich mehr um die Straße nach Oppurg: Sie hat tiefe Risse in der Fahrbahn und neigt sich dem Abhang entgegen. Zudem ist in einer sonnenabgeneigten Senke eine feuchte Stelle zu entdecken, die im Winter regelmäßig droht zu gefrieren, eine gefährliche Stelle also. „Wir können uns keinen Winterdienst für die Gemeindestraßen außerhalb der Bebauung leisten“, erklärt Böhme. In der Ortslage kümmere sich die Landgenossenschaft Oppurg um das Freiräumen und Salzen der zugeschneiten Straßen. Das eigentliche Drama sei, dass für die Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen die Kommunen verantwortlich sind.

Engstellen in Oberoppurg

Eigentlich habe man ursprünglich vorgehabt die Ortsdurchfahrt für den LKW-Verkehr durch Oberoppurg gänzlich zu sperren, da im Ortskern eine scharfe Kurve, enge S-Kurve und unübersichtliche Einmündung in die ehemalige L2359 etliche Probleme für die Fahrer darstellt. Doch von dem hohen Aufwand der Beantragung riet man Bürgermeister Böhme im Landratsamt Schleiz ab, gibt Werner Böhme Gespräche wieder. „Da gehört uns nun die Straße und wir dürfen trotzdem nicht ohne weiteres darüber bestimmen“, sagt er seufzend.