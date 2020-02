LTI Pößneck: Mehr als 7000 Tonnen Blech verarbeitet

Das metallverarbeitende Unternehmen im Gewerbegebiet Pößneck-Ost hat insgesamt zwei Millionen Euro in zwei neue Maschinen investiert. Eine Stanz-Laser- und eine Biegepresseanlage sind dieser Tage aus Österreich und Baden-Württemberg in mehreren großen Lastwagen geliefert worden. „Wir bekennen uns damit weiter zum Standort“, sagt Betriebsleiter Andreas Freymann.

Mit einem Lastenkran der Neustädter Firma Otto Fischer wurde das Herzstück der Presse, die bis zu 230 Tonnen Kraft entwickeln kann, am Dienstagmorgen von einem Tieflader gehoben. Die circa zwanzig Tonnen schwere Maschine schwebte mehrere Minuten lang hoch über Pößneck. Ergänzt wird diese durch einen Roboter, der separat geliefert wurde. Mit diesem und weiteren Komponenten wird die Biegezelle komplettiert.

Die Teile werden derzeit zusammengefügt und programmiert. Die 700.000 Euro teure Anlage soll demnächst in den Werkshallen von LTI in Betrieb gehen.

Außerdem wird die vor einer Woche gelieferte CNC gesteuerte Stanz-Laser-Maschine die beiden bereits vor einem Jahr neu gekauften und ähnlich arbeitenden Anlagen ergänzen. Aus großen Metallblechen werden so Konturen vollautomatisch herausgeschnitten. Anschließend werden diese von den Kantmaschinen in Form gebogen und gegebenenfalls mit anderen Teilen verschweißt oder verschraubt. So werden unter anderem Schaltschränke, Kühltheken für Supermärkte oder Lüftungsanlagen für Züge auf diese Art in Pößneck produziert. Die von LTI belieferten Kunden fügen dann elektrische Bauteile hinzu.

Gut gefüllte Auftragsbücher

Die 125 fest angestellten Mitarbeiter und etliche Leiharbeiter verwerteten im vergangenen Jahr 7358 Tonnen Metall, so Andreas Freymann. Das Unternehmen erwirtschaftete damit etwa 18,5 Millionen Euro Umsatz. „Das sind im Vergleich zu 2017 drei Prozent weniger“, sagt der Werkleiter. Er gehe trotz der derzeitigen Abschwächung der Konjunktur davon aus, dass LTI den Umsatz in diesem Jahr halten werde. „Wir werden das meistern. Die Auftragsbücher sind jetzt schon gut gefüllt“, auch wenn der Preisdruck aus Osteuropa nach wie vor gewaltig sei, wie er anmerkte. Mit den erneuten millionenschweren Investition in die Zukunft will das Unternehmen weiterhin für Qualität bürgen.

Andreas Freymann betonte, dass die Automatisierung, die durch die neuen Maschinen weiter voranschreite, keinesfalls bedeute, dass Mitarbeiter ersetzt werden: „Wir haben 2019 fünf neue Mitarbeiter eingestellt und planen das in derselben Größenordnung auch für dieses Jahr.“ Die digital gesteuerten Anlagen bewirken eher, dass eine Verschiebung der Aufgaben stattfinde. „Die körperlichen Anstrengungen werden weniger, die Arbeiter übernehmen mehr Kontrollfunktionen über die Maschinen“, erklärt er.

Vor 17 Jahren wurde das Unternehmen in Pößneck als selbstständiger Standort der LTI-Gruppe, die an fünf weiteren Produktionsstätten in Deutschland und Großbritannien vertreten ist, mit 22 Mitarbeitern gegründet. Im Laufe der Zeit hat sich die Mitarbeiterzahl vervielfacht, die Größe der Produktionshallen auf insgesamt 6000 Quadratmeter verdreifacht.