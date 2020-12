Die großen aufgetürmten Erdhügel auf dem Gelände der Agrarprodukte Ludwigshof sind schon von der Straße aus zu sehen. Grund für diesen unüblichen Anblick sind die Arbeiten am Reitplatz. Wo sonst hoch zu Ross trainiert und Turniere ausgetragen werden, haben derzeit Bagger und Planiermaschine das Kommando übernommen.

„Der bisherige Reitplatz hatte weder die richtige Größe, noch war er von der Neigung her ideal – sprich er war zu schräg. Ein Teil des Platzes war aus Sand, der andere aus Rasen, was den Reitern Probleme bereitet hat. Es gab daher immer wieder Anfragen, ob wir das nicht ändern können“, erklärt Gunnar Jungmichel, Geschäftsführer der Agrarprodukte-Genossenschaft Ludwigshof. Im vergangenen Jahr habe man sich schließlich dazu entschlossen, dem Wunsch nach Veränderung nachzukommen und den Reitplatz, der vor rund 30 Jahren angelegt wurde, neu zu gestalten.

Gemeinsam mit der Pößnecker Strabag-Niederlassung ging man in die Planung. „Ursprünglich war mal ein geteiltes Projekt vorgesehen. Ein Teil des Platzes sollte vor dem Reitturnier, das immer am ersten Mai-Wochenende stattfindet, gemacht werden. Der Rest im Anschluss. Als wir die Veranstaltung coronabedingt allerdings ausfallen lassen mussten, haben wir dann gesagt, wir bauen gleich komplett“, sagt Gunnar Jungmichel.

Ziel ist es, durch die Neugestaltung künftig bessere Trainings- und Turnierbedingungen vorzufinden.

Sechs Prozent Neigung am alten Platz

Die Arbeiten begannen im April dieses Jahres. Zunächst wurde der Reitplatz vermessen. Daraus ergab sich, dass die Anlage eine Neigung von etwa sechs Prozent aufweist. „Das heißt pro laufenden Meter hat sich der Platz um circa sechs Zentimeter geneigt – bei 35 Metern Breite somit insgesamt mehr als zwei Meter“, rechnet der Geschäftsführer vor. Diese Unebenheit sollte im Zuge der Maßnahme nun ausgeglichen werden. Dazu wurden mehr als 10.000 Kubikmeter Erde aufgefüllt. „Die obere Kante ist dort geblieben, wo sie war. Der Rest wurde angehoben. Jetzt ist der Reitplatz nahezu eben. Wir haben nur noch 1,5 Prozent Gefälle, das dafür sorgen soll, dass bei starken Niederschlägen das Regenwasser ordentlich abfließen kann“, so Gunnar Jungmichel. Derzeit wird auf die Erde eine Frostschutzschicht aufgetragen. Darauf kommt eine Lage Sand, die über die gesamte Anlage mit einer Fläche von 50 mal 80 Metern verteilt wird. Abgeschlossen wird der Reitplatz durch eine Borde, ebenso wird wieder ein Geländer seinen Platz finden.

Wasser- und Stromanschlüsse verlegt

Der Vergangenheit gehören bereits die bisher fehlenden Wasser- und Stromanschlüsse an, denn entsprechende Leitungen wurden schon verlegt. „Bisher hatten wir ‚fliegende‘ Leitungen, was immer sehr aufwendig war wegen der Vorschriften, die dabei erfüllt werden müssen. Das ändert sich jetzt. In Zukunft haben wir es dann wesentlich einfacher“, nennt der Geschäftsführer einen weiteren Vorteil der Neugestaltung.

Im Frühjahr kommenden Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. „Geplant ist, den Reitplatz dann am ersten Mai-Wochenende im Rahmen des Turniers einzuweihen“, so Gunnar Jungmichel abschließend.