„Man muss bereit sein, seine Pläne zu ändern“

Jiaying Wu arbeitet derzeit im Bürgerhaus in Ranis an ihrem Kunstprojekt.

Ranis. Das Kunstprojekt von Jiaying Wu nimmt Form und Farben an. Am 5. Oktober zeigt sie Zwischenergebnisse

Ihre zierlichen Hände klimpern über die Tastatur ihres Notebooks. Ein Bild ploppt auf. Zu sehen ist eine Straße in Ranis. Eine weiße Figur, deren Kleidung und Mimik schemenhaft umrandet ist, hält eine Karte mit zwei Farben in den Händen. Jiaying Wu hat die Figur der ursprünglichen Fotografie entsprechend nachgezeichnet. Sie möchte die Privatsphäre ihrer Gesprächspartner wahren. „Das finden die Leute gut“, sagt sie. Ihr partizipatorisches Kunstprojekt, dass vor einigen Wochen auf Burg Ranis vorgestellt wurde (Zeitung berichtete) nimmt Form an.