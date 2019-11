Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann mit Mistgabel stiehlt und randaliert in Einkaufsmarkt – Polizei setzt Hund ein

Ein offenbar verwirrter, dunkel bekleideter Mann mit einer Mistgabel hat am Samstagmorgen in Neustadt an der Orla in einem Einkaufsmarkt für Aufregung gesorgt.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte der unter Drogen stehende Mann in eine Kasse gegriffen und beim Verlassen des Lidl-Marktes gegen eine Tür geschlagen, die dabei beschädigt wurde. Anschließend entfernte er sich.

Eine Bedrohung von Personen habe nicht stattgefunden, hieß es nach ersten Informationen. Nach etwa einer Stunde sei der Mann gefasst und vorläufig festgenommen worden.

Da durch den Zustand des Mannes eine Eigen- oder Fremdgefährdung nicht auszuschließen war, suchte die Polizei mit einem Fährtenhund zur Sicherheit die Gegend ab.

