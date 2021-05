Mann sperrt in Pößneck die Straße ab um Reifen zu wechseln

Pößneck. Räderwechsel leicht gemacht: Ein Pößnecker errichtet dafür seine eigene Straßenabsperrung. Die Polizei rückt an.

Am Mittwochabend wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Bertholt-Brecht-Straße in Pößneck eine Absperrung errichtet wurde. Recherchen ergaben, dass in dem Bereich keine Bauarbeiten oder ähnliches stattfinden, berichtet die Polizei.

Die Beamten vor Ort fanden heraus, dass ein Bewohner beim Be- und Entladen bzw. aktuell zum Räderwechsel an seinem Fahrzeug eine Absperrung der Marke Eigenbau aufstellte. Nach eigenen Angaben tat er das, um andere Verkehrsteilnehmer zu schützen, da an der Stelle Wenden und Rückwärtsfahren schwierig wäre. Nach einer Belehrung zeigte sich der Mann einsichtig und versprach, dies in Zukunft zu unterlassen.