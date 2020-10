Mehr als 80 Temposünder in Gefell - gleich drei Unfälle in Oppurg

Drei Unfälle in kurzer Zeit auf B281 in Oppurg

Gleich drei Unfälle ereigneten sich am Mittwochvormittag auf der B281 bei Oppurg.

Zunächst fuhr ein 58-Jähriger gegen 7 Uhr mit seinem Lkw auf der Bundesstraße aus Richtung Neustadt an der Orla kommend in Richtung Pößneck. Am Gewerbegebiet Oppurg überfuhr der Mann einen auf der Fahrbahn liegenden Spanngurt und beschädigte dadurch einen Hinterreifen sowie das Rücklicht des Lkw, wobei ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstand. Hinweise zu dem Verkehrsteilnehmer, der den Spanngurt verloren hat, nimmt die Polizei unter 03663/431-0 entgegen.

Gegen 8:30 Uhr fuhr ein 81-Jähriger mit seinem Mitsubishi durch Oppurg und wollte nach links auf die B281 in Richtung Neustadt an der Orla abbiegen. Dabei übersah dieser einen 34-jährigen Opel-Fahrer, welcher auf der B281 in Richtung Pößneck unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 6500 Euro, verletzt wurde niemand. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste folglich abgeschleppt werden.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme wellte ein 62-Jähriger mit seinem Nissan ebenfalls von Oppurg kommend nach links auf die B281 in Richtung Neustadt an der Orla abbiegen. Dabei übersah der Mann eine Warnbake, welche durch die Polizei zur Absicherung der Unfallstelle aufgestellt wurde und beschädigte diese. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Mehr als 80 Temposünder in Gefell

Bereits am Montag führten Polizisten eine Schwerpunkt-Geschwindigkeitskontrolle in Gefell durch. Im Bereich der Hofer Straße, bei 30 km/h als zulässige Höchstgeschwindigkeit, passierten in der Messzeit von 10-16 Uhr zahlreiche Fahrer den Kontrollpunkt. Es wurden 87 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wobei der Großteil der Verkehrsteilnehmer mit einem Verwarngeld davonkommt. Acht Temposünder müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen- die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 62 km/h. Dieser Fahrer entkam nur knapp einem Fahrverbot, muss jedoch mit einer empfindlichen Geldbuße sowie einem Punkt beim Verkehrszentralregister in Flensburg rechnen.

