Mehrere Mitarbeiter und Patienten der Thüringen-Kliniken in Pößneck wurden positiv auf das Coronavirus getestet (Symbolfoto).

Mehrere Corona-Neuinfektionen in den Thüringen-Kliniken in Pößneck

Am Standort Pößneck der Thüringen-Kliniken hat es bei Patienten und Mitarbeitern Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Alle betroffenen Patienten seien isoliert worden und würden engmaschig überwacht, teilen die Thüringen-Kliniken am Donnerstag mit. Sie werden von einem speziellen Pflege- und Ärzteteam betreut, das ausschließlich diese Patienten betreut. Alle Infos zur Corona-Lage in Thüringen im Live-Blog.

Die Mitarbeiter sind nach dem positiven Schnelltest einem PCR-Test unterzogen worden und bis zum Vorliegen des Ergebnisses vom Dienst freigestellt. Dies ist ein Standard in den Thüringen-Kliniken für alle Berufsgruppen, die sich pro Woche ein oder zwei (je nach Einsatzgebiet) schnelltesten lassen können. Mit dem Vorliegen eines positiven Corona-Befundes greifen die Quarantäneregelungen des jeweiligen Gesundheitsamtes.

Die Patientenversorgung in Pößneck war und ist zu keiner Zeit gefährdet. Eventuell können Patienten an den Standorten Saalfeld und Rudolstadt aufgenommen werden, wenn Aufnahmekapazitäten in Pößneck knapp werden könnten.





Ende Januar 2021 wurde die Pandemiestation in Pößneck wieder in eine Normalstation umgewandelt. Corona-positive Patienten waren seitdem in Rudolstadt und Saalfeld auf den dort weiter bestehenden Pandemiestationen aufgenommen worden.

Der Pandemiestab der Thüringen-Kliniken habe nach den Neuinfektionen am Klinikstandort Pößneck in Zusammenarbeit mit dem Schleizer Gesundheitsamt gehandelt, teilt die Klinik mit.