Meine Meinung: Ein sehr tückisches Gas

Stephanie Rössel über mehrere CO-Vorfälle auf Kartbahnen.

Farblos ist es und nicht riechen kann man Kohlenmonoxid. Das Gas entsteht bei der unvollständigen Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen. In höheren Konzentrationen wirkt es als starkes Atemgift und kann zudem Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem haben. Da es keinen Husten auslöst, sind Übelkeit, Kopfschmerzen, Herzrasen oder Benommenheit die ersten Symptome. Das kann bis zur Bewusstlosigkeit führen und schlimmer. Am Samstagabend auf der Kartbahn in Miesitz gab es den Aussagen nach zum Glück nur leichte Vergiftungen. Das hätte auch anders ausgehen können. So schnell endet ein vergnügter Abend in einer Katastrophe. Noch wurde offiziell nicht über die Ursache gesprochen.

Das ist nicht der erste Fall dieser Art. Vor über zehn Jahren erlitten etwa 50 Personen bei München eine Kohlenmonoxid-Vergiftung nach dem Besuch einer Kartbahn. Etwa 70 Personen waren es vor ein paar Jahren auf einer Bahn in Belgien. Fünf davon erwischte es damals schwer. Und erst im Januar diesen Jahres kollabierten sechs Personen in einer Karthalle in Österreich, nach einem Anstieg der Konzentration von Kohlenmonoxid.