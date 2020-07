Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Höchste Eisenbahn

Der Obere Bahnhof war für Pößneck mehr als 100 Jahre lang ein Tor zur Welt. Ausdruck dessen ist beispielsweise die beliebte bahnnostalgische Anekdote, wonach man einst von hier aus den Schnellzug nach Berlin oder München nehmen konnte. Heute kann man nur hoffen, dass nicht noch mehr der vorhandenen Infrastruktur verkommt, vernichtet wird oder auf sonstigem Wege für immer verloren geht.

Die wohl 2013 erfolgte Privati-sierung des Bahnhofsgebäudes und -umfelds hat diesem und der Stadt nichts gebracht. Vom Glanz des einstigen gesellschaftlichen Treffpunkts ist nichts mehr übrig. Es klingt vielleicht böse, aber am besten hat das Bahnhofsgebäude in jüngerer Zeit immer dann ausgesehen, wenn Dampfloks angehalten und das Objekt in dunkle Rauchwolken eingehüllt haben.

Vor diesem Hintergrund kann man nur froh sein über die gewisse Rückverstaatlichung am Oberen Bahnhof. Es wird sicher etwas Zeit dauern, bis sich vor Ort etwas tut, ein bisschen Geduld muss man also schon haben. Wenn sich die Stadt durchsetzt in den Verhandlungen mit dem jetzigen Eigentümer, haben wir immerhin die Gewissheit, dass das Gelände früher oder später genau so gut aussehen wird wie alle anderen Stellen in Pößneck, die lange Zeit als Schandfleck verschrieen waren.

