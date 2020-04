Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Leistung und Anerkennung

Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was die Pflegekräfte derzeit durchmachen, die in Altenheimen arbeiten, in denen das Coronavirus ausgebrochen ist. Sie ackern in Zwölf-Stunden-Schichten und darüber hinaus, um bei ausgedünnter Personaldecke alles am Laufen zu halten und für die Bewohner da zu sein. Und dann sterben womöglich dennoch tagtäglich Menschen auch an den Folgen der Erkrankung. Es muss hart sein und verdient höchsten Respekt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte kürzlich eine bessere Bezahlung in der Pflege gefordert. In der ARD war die Forderung garniert mit den Worten: Gerade in dieser Zeit sehe man, dass die Leistungsträger nicht immer die im Anzug und mit Krawatte seien, sondern die im Kittel, die in der Alten- und Krankenpflege arbeiteten. Wusste man das nicht schon längst? Eine deutlich bessere Bezahlung ist doch in der Arbeit am Menschen schon lange überfällig.

