Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Neustart vonnöten

„Einen fröhlichen Abend habe ich nicht erwartet.“ Mit diesen Worten schloss ZWA-Werkleiter Volkmar Göschka die Infoveranstaltung zum Anschluss Wernburgs ans Abwassernetz ab. Das führte dann zu Gelächter, und es war der einzige etwas entspannte Moment am Ende eines langen Abends, an welchem neben Göschka auch der zeitweilig im Präsidium sitzende Bürgermeister Dieter Fröhlich ins Kreuzfeuer der schimpfenden Bürger geriet.

Eine Betroffene beklagte zuvor, dass es mit Wernburg seit einigen Jahren nur noch bergab ginge – schwindende Bevölkerung, fehlendes Vereinsleben. Dass man Abwasser nun erst einmal hochpumpen müsse, sei quasi nur ein weiteres Symptom des Niedergangs.

Was aber ist eine faire Lösung? Da gingen die Meinungen weit auseinander. Ein Miteinander war am Mittwoch nicht zu erkennen. Das Gegeneinander macht die Sache für alle Beteiligten aber nur teurer.

Vielleicht sollte man erst einmal die Weihnachtszeit genießen und dann gemeinsam neustarten. Schließlich will sich Wernburg 2020 groß feiern. Und das klappt am besten oder überhaupt, wenn man sich im Dorf und in der Region miteinander verträgt.