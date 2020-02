Meine Meinung: Nicht ungenutzt lassen

Die Sachsenburg in Neustadt ist etwas Besonderes. Nicht nur mit seiner schönen Architektur kann das Haus punkten, sondern auch mit seiner Lage. Wird von dort doch ein herrlicher Blick über die Stadt geboten. Ein Ort, der zum Verweilen einlädt. Nach einem solchen Domizil würde man sich andernorts sicherlich die Finger lecken. Dieses Potenzial hat auch Uwe Wilsdorf erkannt und sich das Haus gesichert. Ende 2016 erwarb er die Sachsenburg und hat begonnen, diese Stück für Stück herzurichten. Arbeiten stehen auch noch in den kommenden Wochen und Monaten an. Bis Mitte des Jahres soll die Sanierung vollständig abgeschlossen sein. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Mühe des Investors lohnt und das einstige Traditionsgasthaus nach seiner Wiedereröffnung erneut zu einem beliebten Ausflugsziel wird. Das Konzept, das Uwe Wilsdorf vorgesehen hat, ist zumindest breit angelegt. Geboten werden Übernachtungsmöglichkeiten und eine moderne Imbiss-Gastronomie mit Selbstbedienung. Ein klassisches Gasthaus wie früher wird dort also künftig nicht mehr zu finden sein. Der Saal, der einst durch die Gasstätte mitbetrieben wurde, wird auf eigene Beine gestellt sein. Stattfinden können hier Feierlichkeiten zu den verschiedensten Anlässen. Wie all das angenommen wird, wird die Zeit zeigen. Allerdings wäre es doch schade, wenn ein solches Schmuckstück ungenutzt bliebe.