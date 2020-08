Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Seelisch aufgeatmet

Noch vor wenigen Wochen war am Wochenende überhaupt nichts los. Alles schien wie gelähmt. Aber jetzt wird Stück für Stück aufgeatmet – draußen ohne Masken.

Bei einem kürzlich stattgefundenen Gespräch stand im Raum, dass man sich erst einmal wieder daran gewöhnen muss, ausgehen zu dürfen. Es war die Rede davon, dass man sich auch irgendwie daran gewöhnt hat, nichts zu unternehmen. „Zuhause eingerichtet“ war, glaube ich, der genaue Wortlaut. Auch das Wort „Bequemlichkeit“ fiel.

Ich bin froh, dass es viele Menschen anders sehen. Es fühlt sich schön an, Menschen wieder aufrichtig und echt lachen zu sehen, zu sehen, wie sie heiraten und das Leben wie ein Fest dankbar annehmen. Es fühlt sich gut an zu sehen, dass Freundschaften und Beziehungen die Zeit, entgegen aller Statistiken, überstanden haben.

Es tut gut zu erleben, dass der Zusammenhalt an so vielen Stellen noch besteht.

Besonders viel Eindruck hinterließ in dem Zusammenhang die Hochzeit in Bad Lobenstein. Selten habe ich Paare erlebt, die sich nach so vielen Jahren noch mit so einem verliebten Blick anschauen. Und welche Dinge passieren mussten, damit sie zusammenkamen – da kommt sogar bei mir der Romantiker durch. Und noch Stunden später immer wieder ein Lächeln.