Meine Woche: Aus Liebe zum Baum

Wenn ich über eines wirklich gern schreibe, dann sind es Bäume. Das mag erst einmal etwas trocken klingen, aber ich meine es ernst. Denn Bäume und Wald sind Teil der unserer kulturellen DNA. In der Kindheit sind sie Spielort zum Klettern und Schaukeln, sowie Schauplatz gruseliger Märchen. Später erkunden Heranwachsende die Natur und lernen viel über die Welt, die sie umgibt, anhand der Rolle von Bäumen im Ökosystem. Und noch später – im stressigen Arbeitsalltag – ist wohl keine Entspannungsmaßnahme so zielführend, wie ein Spaziergang im Wald. Frische Luft, Natur, das Licht, das durch die Wipfel fällt. Das hilft eigentlich immer und wird sogar von Ärzten empfohlen.

Bäume können zur gesellschaftlichen Zerreißprobe werden. Man erinnere sich nur an die Konfrontationen um den Hambacher Forst. Aber es beginnt schon im Kleinen. Wenn heute eine Gemeinde ein oder zwei alte Bäume fällen lässt, wird immer genau erklärt, warum das sein muss. Krankheiten, Pilze, Verkehrssicherheit und so weiter. Denn häufig gibt es Beschwerden, hadern die Menschen mit dem Entfernen von Eichen, Linden, Kastanien, die sie womöglich schon ihr ganzes Leben lang kennen.

Ein Beispiel aus dieser Woche in der OTZ Pößneck/Orlatal: In Schmieritz sagte mir ein Anwohner, ihm fehlten die zwei alten Linden vor seinem Haus, auch wenn er grundsätzlich nachvollziehen konnte, dass sie aufgrund von Pilzbefall hatten gefällt werden müssen. Es braucht etwas Gewöhnung, wenn durch einen fehlenden Baum der eigene Ort plötzlich eine andere Silhouette aufweist. Das waren nicht die einzigen Meldungen mit Baum-Bezug dieser Woche. Denn selbst Spiel und Spaß sind möglich – etwa beim Weihnachtsbaumweitwurf in Miesitz am vergangenen Samstag. Nicht zu vergessen: Die Musik! In dieser Woche haben wir ein Konzert in Krölpa angekündigt. Denn im März kommt die von manchen als Kultband betrachtete Gruppe „De Randfichten“ in die Region. Ich weiß nicht wirklich, was der Name bedeutet, aber für Fichten habe ich etwas übrig.