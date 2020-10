Meine Woche: Zeit, dass sich was dreht

Es ist wieder soweit: In der Nacht zum Sonntag wird an der Uhr gedreht. Wir müssen den großen Zeiger von drei auf zwei zurückstellen. Dann heißt es, Sommerzeit adé, die Winterzeit kehrt zurück in die deutschen Haushalte. Macht die Zeitumstellung den einen überhaupt nichts aus, beginnen am Wochenende für andere wieder Tage, gar Wochen, in denen sich erst an diese Veränderung gewöhnt werden muss. Das gilt vor allem für den Schlafrhythmus und damit auch für den Tagesablauf, denn beides kann mitunter durcheinander kommen. Wie in jedem Jahr werden sicher auch in diesem wieder Diskussionen aufkommen, wie sinnvoll das Ganze überhaupt ist, wann es nun endlich abgeschafft wird.

Die Zeit zurückdrehen, würden sicher viele Menschen in diesem Jahr gerne oder am besten 2020 ganz aus dem Kalender streichen. Zurück in ein Leben, in dem das Coronavirus nicht unseren Alltag bestimmt, täglich neue Entwicklungen bei den Infektionszahlen Einfluss auf das Miteinander nehmen, Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel unsere ständigen Begleiter sind. Oder das Jahr einfach noch einmal von vorne beginnen, aber dann ohne die bisher durchlebten Begleiterscheinungen? Oder vielleicht doch lieber die Zeit vordrehen, in ein Jahr, in dem bereits ein Impfstoff gefunden wurde und die Krise dadurch überwunden ist? Wo wieder unbedenklich Feiern möglich ist und beim Reisen nicht auf Risikogebiete und Beherbergungsverbote geachtet werden muss, sondern man einfach da die Seele baumeln lassen kann, wo es einem gefällt. Wie so häufig, ist das Leben leider kein Wunschkonzert und man muss es nehmen, wie es kommt. Auch wenn das manchmal nervt und wenn man gar nicht herbeisehnen kann, dass sich etwas ändert, bleibt einem dann doch nichts anderes übrig, als mit den gegebenen Umständen zurechtzukommen und weiterzumachen. Und auch wenn man es oft in den bescheidenen Momenten nicht wahrhaben will: Es kommen auch wieder bessere Zeiten!