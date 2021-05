Mieter hält Zwergkaimane in Neustadt an der Orla

Neustadt an der Orla. Eine Vermieterin bemerkt die Haltung von zwei Zwergkaimanen in einem Keller in Neustadt an der Orla. Polizei und Landratsamt sind im Einsatz.

In Neustadt an der Orla wurden die Beamten durch eine Vermieterin aus der Ernst-Thälmann-Straße über zwei in einem Terrarium im Keller gehaltene Zwergkaimane informiert. Die Situation am Einsatzort bestätigte sich - zwei Tiere mit einer Länge zwischen 40-50 cm wurden in dem Terrarium festgestellt, berichtet die Polizei. Der 34-jährige Mieter erschien während der polizeilichen Maßnahmen und gab an, die Tiere angeblich nur vorübergehend für einen Bekannten zu beaufsichtigen.

Der Mann wurde auf die artenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie deren Umsetzung hingewiesen - offensichtliche Vernachlässigungsmerkmale oder ähnliches konnten zunächst nicht bemerkt werden. Das zeitgleich informierte Landratsamt wird sich am heutigen Tage mit dem 34-Jährigen in Verbindung setzen. Da das Terrarium an eine nicht dem betroffenen Mieter zugehörige Steckdose angeschlossen war, wurde gegen ihn ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Entziehung elektrischer Energie eingeleitet.

