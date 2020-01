Urheber und Bedeutung dieser Schmiererei in Pößneck – fotografiert am 1. Januar 2020 gegenüber der Jüdeweiner Kirche – sind unbekannt. Ein paar Meter entfernt fand sich ein weiterer Schriftzug: „FCK NHJ". Dies impliziert Ablehnung gegenüber der zuvor als Neuen Hitlerjugend bezeichneten Gruppierung rechtsextremer Jugendlicher im Raum Pößneck.

Minister will Präventionsrat um Angebot für Pößneck bitten

Im Rahmen des Besuchs des Thüringer Innenministers Georg Maier (SPD) in Pößneck am vergangenen Donnerstag haben sich der Minister und Bürgermeister Michael Modde (parteilos) auch über die Entwicklungen bezüglich rechtsextremer Jugendlicher in der Region unterhalten. Vor dem Hintergrund beschrieb Maier Handlungsoptionen:

„Es gibt zwei Wege. Einmal die Repression, wenn es zu Straftaten gekommen ist.“ Verfassungsfeindliche Äußerungen wie etwa „Sieg Heil“-Rufe seien gravierende Straftaten und keine dummen Jungen-Streiche. Die Polizei müsse dies verfolgen. Das gelte ebenso für Volksverhetzung und rassistische Äußerungen. Maier fuhr fort: „Auf der anderen Seite gibt es die Prävention. [...] Schulsozialarbeit ist das Stichwort.“ Nach Meinung des Ministers müsse in diese Bemühungen auch vonseiten des Landes mehr Geld investiert werden und das geschehe auch. Bürgermeister Modde sah in der Sozialarbeit ebenfalls ein wichtiges Instrument: „Wir werden das besprechen und müssen sehen, wie der Landkreis das Thema Schulsozialarbeit gemeinsam mit der Stadt bewältigt.“ Die Bereitstellung einer aus Landesmitteln finanzierten, flächendeckenden Schulsozialarbeit an den Schulen des Saale-Orla-Kreises sorgt seit Längerem für Diskussionen und Kritik am Landratsamt. „Wir hoffen sehr darauf, dass für Pößneck und andere Kommunen die finanzielle Ausstattung noch einmal besser wird“, so Modde. Landespräventionsrat 2019 ins Leben gerufen Der Innenminister brachte zudem eine weitere Institution ins Spiel: „Darüber hinaus haben wir den Landespräventionsrat. Das ist eine Einrichtung, die wir letztes Jahr ins Leben gerufen haben. Ich werde die Kollegen bitten, auch hier ein Angebot zu machen, an die Schule zu kommen, um das zur Sprache zu bringen.“ Gemeint war hier die Regelschule in Pößneck-West. Das von der Landesregierung eingesetzte Fachgremium soll landesweit die Kriminalprävention durch staatliche, gesellschaftliche und private Organisationen fördern, entwickeln und koordinieren. Laut der zugehörigen Internetseite soll sich etwa die Arbeitsgruppe „Gewalt- und Radikalisierungsprävention“ des Rates bis zum Frühjahr 2020 konstituieren. Mehr Informationen unter: www.lpr-thueringen.de