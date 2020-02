Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit dem Ritterfasching auf eine Reise durch die Zeit

Die Raniser Faschingsnarren sind in der 48. Session. Die Faschingsverrückten haben auch schon einen besonderes Jubiläum im Blickfeld. Ein halbes Jahrhundert organisierte Narretei am Fuße der 1000 Jahre alten Burg. Darauf kann man sich heute schon freuen, denn die Faschingsritter haben es drauf, was die erste Abendveranstaltung am Samstag und der Familienfasching am Sonntagnachmittag bewiesen.

Mit „Es war einmal und ist nicht mehr, die 50er und 60er sind lange her! Es tanzt der Narr zu Rock`n Roll und Twist, weil in Roons bald Fasching ist“, verspricht die Einladung mit einem Vierzeiler umfangreiche Veranstaltungen. Dementsprechend umfasste der Einstieg 26 Programmpunkte und dauerte fast vier Stunden. Nach Einmarsch des Elferrates und traditionellem Fahnenaufzug gab es die erste Überraschung. Mit Lis und Michael gab sich das neue Prinzenpaar zu erkennen, wovon vorher keiner gewusst habe. Hinzu kamen Mia und Iven als Kinderprinzenpaar. Schnell noch der Narrenschwur, welcher zu Humor, Liebe, Fröhlichkeit und Geselligkeit verpflichtet und los ging es. Lis und Michel sind das neue Prinzenpaar Foto: Hartmut Bergner Mit Crazy Dancers, RaRiTaki und der Kindergarde startete der Nachwuchs das Bühnenprogramm. Alle drei waren toll! Mit RaRiTaki - den Raniser Ritterfaschings Tanzkindern - hatte eine neue Formation Premiere. Liebevoll crazy war der Einblick in das Musical „König der Löwen“, dafür gab es zurecht stehenden Applaus und Zugabe-Rufe. Stammgäste wissen, dass Präsident Sven Lindig mit seinem Elferrat nicht durchweg im feinen Zwirn rumsitzen kann. Diesmal machten sie sich zu Marionetten, ließen sich an Fäden hängend fremdbestimmen. Auf wen diese Anspielung abzielte, durfte im Auge des Betrachters bleiben. Bei Erwachsenen kennt das Publikum kein Erbarmen und forderte von den schwitzenden Akteuren eine Zugabe ein. Die nächste Überraschung war eigentlich keine. In der übervollen Festhalle waren wohl jedem die sich bewegenden und leuchtenden Lampenschirme aufgefallen. Anne, Heike, Leila und Sabine hatten diese Kostümidee und gewannen bei der Prämierung vor Julia als Sonne, Mond und Sterne sowie drei maskulinen Damen aus den Goldenen Zwanzigerjahren. Etwa zur Programmhalbzeit war es noch weit vor Mitternacht, dennoch kam der Roonser Nachtwächter und ging in die Bütt. Gut so, denn was Marius Schroeder zu sagen hatte, bedurfte wieder Aufmerksamkeit und klarer Köpfe. Mit Geschick griff er in die Kiste des Raniser Alltags, lobte und kritisierte singend und gedichtet Dieses und Jenes. Das kam sehr gut an, stehend wurde mitgesungen, geklatscht und eine Zugabe eingefordert. Danach ging es genau so bunt fort, wie es begonnen hatte. Wer schnell ist, bekommt vielleicht noch Karten für die kommenden Veranstaltungen, es lohnt sich! Weitere Termine: 20. Februar: Weiberfasching; 21. Februar: Fasching für Groß und Klein; 22. Februar: 2. Abendveranstaltung - alles ins Zeins Festhalle